La concurrence d'internet n'empêche pas Fnac Suisse de se développer. L'enseigne annonce l'ouverture de trois nouvelles succursales en Suisse romande, à Allaman, Montreux et Genève, ce qui portera à neuf le nombre de ses magasins de ce côté de la Sarine.

Les deux magasins vaudois (sur plus de 1100 mètres carrés chacun) s'ouvriront le 18 novembre, et celui de Genève (près de 300 mètres carrés), à la gare des Eaux-Vives, à fin 2019, annonce jeudi Fnac Suisse. L'enseigne est présente en Suisse romande depuis 18 ans, à Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg et Conthey.

Les nouveaux sites proposeront tous les produits et services de Fnac Suisse, tels les livres, disques et DVD, univers du son, vidéo, micro-informatique, jeux, téléphonie, photo, service de billetterie, notamment.

Cité dans le communiqué, le directeur général (CEO) de Fnac Suisse Cédric Stassi précise que la société a dépassé les 250'000 adhérents en Suisse et en compte plus de 7 millions dans le monde. (ats/nxp)