Élève de 14 ans, Diane Lou Pellaud Eastes se déclare interpellée par le manque d’engagement des adultes envers la cause climatique, mais aussi «agacée par les procès en dilettantisme faits aux élèves ayant eu le courage d’exprimer leurs inquiétudes envers l’avenir en s’engageant dans les récentes grèves étudiantes pour le climat».

L'adolescente qui se fait appeler Dian’ Llou a décidé de lancer un mouvement alternatif pour «peser sur l’institution scolaire» et les pouvoirs publics. L'anglicisme de «Silent Spring for the Climate» évoque son inspiratrice: la jeune («très jeune» selon Dian'Llou) militante suédoise pour l’environnement Greta Thunberg, initiatrice l'été dernier la grève étudiante pour le climat.

Sur ses pas

Greta Thunberg a cessé de se rendre à l’école, préférant organiser des piquets de grève devant le parlement de Stockholm. Diane Lou Pellaud Eastes a marché sur ses pas en faisant grève le 21 décembre dernier.

Mais cette action ne lui suffit pas: «Parce que les décideurs n’osent pas se mouiller, c’est la planète qui sèche!», martèle la jeune militante qui veut «empêcher la terre de se transformer en fournaise».

Pétri de slogans

Son discours est pétri de slogans, tels que «Il n’y a pas de planète B!», «Il n’y aura pas d’Earthxit lorsque les calottes seront cuites».

La Greta Thunberg romande reproche à l'école de ne pas avoir su transmettre aux décideurs d’aujourd’hui «la sagesse qui leur aurait fait préférer la banquise aux banques». Élève de l’école secondaire de Malleray (BE), Dian'Llou rêve de devenir vétérinaire, mais «pour qu’il y ait encore des animaux à soigner», elle sent qu’elle doit s’engager.

Même si

Primo, elle réduira sa consommation de viande, d'abord une fois par semaine, même si elle aime ça. Secundo, à chaque achat, elle évitera les emballages plastiques. Tertio, elle dissuadera ses camarades de jeter des déchets sur les voies à la gare.

Le 22 mars dernier, au lendemain d'une première grève du silence, la direction de son école lui a proposé de s’exprimer devant ses camarades réunis dans la cour. Un groupe de travail a été constitué avec la participation d'un tiers de l'effectif, soit 50 adolescents.

Dans une nouvelle vidéo postée sur sa chaîne Youtube, Diane Lou lance maintenant un appel à toutes les écoles: «Vendredi prochain, et tous ceux qui suivront, décrétez le silence dans votre établissement». (Le Matin)