Les électeurs glaronnais n'ont pas pris de risques dimanche lors de la Landsgemeinde. Ils ont en tous points suivi le gouvernement et le parlement.

Une révision de la loi fiscale en cinq parties a été le paquet le plus important traité dimanche dans le «Ring» de Glaris. D'une part, certains points de cette révision sont liés à la RFFA (réforme fiscale et financement de l'AVS) sur laquelle le peuple suisse se prononcera le 19 mai. L'impôt sur les bénéfices des entreprises sera entre autres réduit de 8 à 4,5 pour cent.

D'autre part, tous les citoyens de Glaris qui reçoivent des subventions pour les frais de santé ou d'assurance-maladie seront affectés. Le paquet fiscal fera perdre au canton près de 3 millions de francs par an de recettes, alors que les trois communes en bénéficieront. Si le projet de loi fédérale échoue dans deux semaines, deux des cinq parties de la réforme fiscale cantonale n'entreront pas en vigueur.

Paquet équilibré

Le directeur des finances Rolf Widmer (PDC) a décrit la révision comme un paquet équilibré et un compromis qui ne favorise ni ne désavantage personne. La réforme pourrait préserver les emplois à Glaris et en créer de nouveaux.

Les heures d'ouverture des magasins, autre objet soumis au verdict populaire, ont fait l'objet de discussions animées dans le «Ring». Un citoyen a demandé que les commerces ferment leurs portes le samedi et les jours fériés à 17h00. La Landsgemeinde a choisi d'en rester au système libéral actuellement en vigueur.

La Landsgemeinde devait aussi se prononcer sur une initiative demandant l'abolition de l'interdiction de danser les jours fériés. Un comité avait demandé l'abolition complète de l'interdiction de la danse, mais le gouvernement et le parlement avaient proposé un compromis en maintenant l'interdiction des manifestations en plein air. A l'avenir, la danse et le sport seront également possibles les jours fériés, mais uniquement en intérieur afin d'éviter les nuisances.

«Nous sommes la Landsgemeinde»

Dans son discours d'ouverture, le Landamann Andrea Bettiga (PLR) a décrit la plus importante assemblée politique de Glaris comme une institution capable d'intégrer et de convaincre. Confiance, respect et responsabilité personnelle : «C'est la Landsgemeinde. C'est nous, ça. Nous sommes la Landsgmeinde», a crié M. Bettiga aux électeurs.

Les Glaronnais ont eu besoin de vêtements chauds et d'un parapluie. Des températures juste au-dessus du point de congélation, la pluie et la neige ont accompagné l'événement pendant un peu plus de trois heures. Ce n'est qu'après la fin de la Landsgemeinde que le soleil a fait une apparition.

Le chancelier de la Confédération Walter Thurnherr et le gouvernement bernois in corpore étaient les invités d'honneur. Du côté militaire, le divisionnaire Albrecht Stoller a rendu hommage à la région de Glaris. (ats/nxp)