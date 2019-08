Le coup d'envoi officiel des festivités marquant le 100e anniversaire de la Lia Rumantscha a été donné vendredi à Zuoz (GR) en présence du conseiller fédéral Ignazio Cassis. Les manifestations du centenaire de la Ligue romanche se poursuivent jusqu'au 18 août.

Le chef du département des affaires étrangères a remercié les organisateurs pour leur invitation en s'exprimant dans les cinq idiomes romanches. Pour «prouver sa neutralité», il a ensuite parlé en romanche grison (rumantsch grischun), puis en allemand, mais aussi en français et en italien.

En l’honneur des 100 ans de la @liarumantscha, dont les festivités débutent à #Zuoz, les annonces dans le train sont faites en romanche. Sympathique initiative @RailService et rappel utile en ce 1er août que le #rumantsch est une langue nationale. #100onnsLR #pernossalingua pic.twitter.com/4rDms7IaMZ — Isabelle Chassot (@chassotisabelle) August 1, 2019

Félicitations du Conseil fédéral

Au nom du Conseil fédéral, il a félicité la Ligue romanche pour son 100e anniversaire. «Ces rhétoromanches savent faire la fête: 18 jours», a lancé Ignazio Cassis en faisant référence au programme des festivités.

«La Suisse a besoin du romanche!», a déclaré le chef du DFAE. Il a salué la création de cours de romanche pour les enfants et les adolescents de la diaspora. Ils seront organisés à partir de 2020 avec le soutien de la Confédération.

Ignazio Cassis a rappelé qu'il existe une «semaine de la langue italienne» et une «semaine de la langue française». Il serait très heureux si à l'avenir il y avait aussi une «emna da la lingua rumantscha», une «semaine de la langue romanche».¨

Onze journées thématiques

Plus de 80 activités sont au programme du centenaire de la faîtière des organisations romanches. Des journées thématiques doivent permettre aux spectateurs de mieux connaître la langue et la culture romanche, notamment «Famiglia» (4 août), «Lingua» (9 août), «Visita» (10 août), «Grischun triling» (11 août), «Scuola e furmaziun» (15 août) et «Litteratura» (16 août).

Des lectures, des tables rondes, des concerts, des conférences, des expositions et des ateliers sont organisés. Il y a en a pour «tous les goûts et tous les âges», soulignent les organisateurs.

Une pièce de théâtre, «Tredeschin Retg», a été écrite spécialement pour le centenaire de la Ligue romanche. Elle sera jouée à huit reprises. La pièce, en romanche et surtitrée en allemand et en italien, raconte l'histoire d'un 13e fils, Tredeschin, qui quitta sa région pour chercher le bonheur dans des pays lointains.

Chants populaires romanches

Le 17 août a lieu la grande «Festa da 100 onns». A l'occasion de cette cérémonie, tous les amateurs de chant sont invités à entonner trois célèbres chants populaires romanches.

Toutes les activités du festival «100 onns Lia Rumantscha» ont lieu sur et autour de la place du village de Zuoz. L'entrée est gratuite, seules quelques manifestations sont payantes, comme la pièce de théâtre.

Le budget du festival se monte à 975'000 francs. Le financement est assuré par des prestations de la Lia Rumantscha, par la vente des billets pour la pièce de théâtre, par des contributions des pouvoirs publics et de fondations, par le sponsoring et des dons de «bienfaiteurs».

Organisation faîtière

La Lia Rumantscha a été fondée le 26 octobre 1919 sous la forme d'une organisation faîtière de toutes les associations linguistiques et culturelles romanches. Elle se mobilise pour la promotion du rhétoromanche dans la famille, à l'école et auprès du grand public.

La Ligue romanche organise notamment des cours de linguistiques et propose un service de traduction professionnel. Elle gère aussi un dictionnaire en ligne et édite des livres en romanche pour les enfants et les adolescents. (ats/nxp)