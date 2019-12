Chaque année entre 30'000 et 50'000 enfants ont besoin d’aide et de soutien parce qu’ils sont témoins ou victimes de violences, physiques ou psychologiques, de négligence ou d’abus divers. Avec l’opération Cœur à Cœur, la Chaîne du Bonheur veut financer à court et moyen terme des projets permettant aux jeunes, et parfois très jeunes victimes, de les sortir du cercle vicieux qui les emprisonne.

Une fois de plus, la Loterie Romande a été sensible à ce cri de détresse. Elle s’est engagée, grâce à la sueur et à l’adresse manuelle de certains de ses employés à construire sept hôtels à abeilles solitaires, une sorte menacée, par l’urbanisation et l’utilisation de pesticides. Un hyménoptère qui ne fabrique certes pas de miel mais dont l’action est déterminante pour la pollinisation et la biodiversité. «Pour chaque pièce utilisée lors de la construction de ces hôtels, un franc sera versé à Cœur à Cœur», souligne Jean-Luc Moner-Banet, directeur général de la Loterie Romande.

Pour cette action, les employés ont scié, découpé du grillage et des bouts de bois afin d’assembler les quelque 1000 pièces qui composent chaque hôtel. Un travail effectué sous la supervision et les conseils des spécialistes de la Fondation Eben-Hézer qui encadre des personnes en situation de handicap et dont les résidents sont habitués à construire ces hôtels. Mission accomplie, six de ces hôtels seront offerts à des associations soutenues par la Loterie Romande dans les six cantons romands.

Un don de 10'000 francs

Quant au septième, il sera installé au siège de la LoRo à Lausanne. Des bacs à fleurs seront également installés dans cette zone afin de créer un milieu favorable. Ce n’est pas tout. «Grâce à l’action des employés de la LoRo, poursuit Jean-Luc Moner-Banet, nous avons récolté environ 8000 francs. La Loterie Romande a arrondi ce chiffre à 10'000 francs versés à Cœur à Cœur ».