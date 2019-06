La nouvelle plateforme de jeux en ligne de la Loterie Romande a été mise en service, en septembre 2017. Mais c’est mercredi 13 juin que les DBA Design Effectiveness Awards ont décerné au Royal Horticultural Hall à Londres la médaille d’or à la LoRo et à la société ELSE, responsable du design et de l’ergonomie. «Nous avions certes déposé notre candidature, souligne Jean-Luc Moner-Banet, directeur général de la LoRo, mais nous nous attendions pas à remporter le grand prix. Ce fut une très bonne surprise. Si cet award est décerné bien après le lancement de la plateforme, c’est que les DBA Design Effectiveness ne jugent pas uniquement le design, mais ils attendent de voir si le concept répond réellement aux attentes.»

De fait, la nouvelle plateforme a dépassé les espérances. «Plus accessible, elle est dévolue aux joueurs avant tout, précise M. Moner-Banet. Et tous les indicateurs prouvent que notre projet était le bon. Les jeux sont bien plus sollicités qu’avant. Et le nombre de joueurs en ligne a aussi sensiblement augmenté.» Une hausse des ventes de 25% a été réalisée grâce à la nouvelle plateforme.

Répondre à l’évolution des habitudes des joueurs

De son côté, l’équipe du marketing de la Loterie Romande qui a travaillé sur le projet, s’est aussi réjoui de l’attribution du prix: «Nous sommes très fiers de cette reconnaissance. Le design de notre plateforme a joué un rôle clé dans notre progression sur le plan technologique. Cela nous permet de répondre aux changements du marché et à l’évolution des habitudes des joueurs.»

(Le Matin)