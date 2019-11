Difficile de le rater, le Pop-Up Store de la Loterie Romande! La coupole transparente, soutenue par une armature composée de triangles, attire d’emblée les regards sur la Place Centrale à Lausanne. Cette vitrine éphémère qui va durer jusqu’au 24 décembre occupe près de 100 m2.

La coupole est divisée en quatre zones dont trois d’entre elles proposent des animations. Une zone propose une course de vélo virtuelle. Deux participants peuvent se défier sur des vélos statiques lors d’un sprint de quelques secondes où la ligne d’arrivée virtuelle est projetée sur un écran. Le gagnant de l’épreuve repart avec un cadeau «JouezSport». Pour mesurer son adresse, passage obligé vers une deuxième zone. Là où se tient un grand classique, le lancer de fer à cheval. Ceux qui auront visé correctement les piquets recevront un cadeau PMU.

Présente dans une troisième zone, une ancienne cabine téléphonique équipée d’une soufflerie attire la foule. Sedef, une Lausannoise de 29 ans, a attendu patiemment avant de jouer à son tour. Une fois à l’intérieur, la soufflerie fait virevolter une centaine de petits papiers sur lesquels figurent des symboles. À la candidate de saisir alors celui qui lui permettra de remporter un prix. «C’est vraiment très ludique», confie la jeune femme après l’épreuve. Parmi les gains, des billets Rento et Tribolo, des enjeux gratuits Euro Millions et Swiss Loto ou encore des gants tactiles et des bougies.

Aussi un point de vente de la Loro

Ce n’est pas tout. Une quatrième zone est dévolue à la vente des produits. Cet espace est idéal pour qui veut se divertir grâce à une des attractions gratuites du Pop-Up Store ou acheter une petite attention à la veille des Fêtes. Dans cette dernière zone, les promoteurs de la LoRo proposent un concours gratuit sur tablette avec à la clé des magnifiques prix comme un forfait gourmet à l’une des grandes tables du pays.

Le dôme LoRo est ouvert à tous mais les animations sont interdites aux moins de 18 ans. Avec ce store éphémère, la Loterie Romande innove et propose une halte agréable et divertissante à ceux qui arpentent les dédales du Marché de Noël.