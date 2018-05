Rétrograde, sexiste, spéciste mais aussi attentatoire aux langues nationales ou culpabilisante pour les mangeurs de viande: la campagne de Migros pour la saison des barbecues est sur le gril des réseaux sociaux. Un buzz, notamment en Suisse romande, auquel le géant orange ne s’attendait pas forcément. «Avec cette campagne #grilétariens, nous nous adressons à tout le monde, à toutes les habitudes alimentaires, explique Tristan Cerf, porte-parole de Migros. Aujourd’hui les réseaux sociaux ont un effet de loupe qui donne l’impression, souvent fausse, que les critiques les plus bruyantes représentent la majorité. Reste qu’il n’est pas forcément mal de provoquer une discussion, à condition que quelque chose de positif en sorte.» Petit tour d’horizon des principaux fâchés.

LES VÉGÉTARIENS

«Combien de temps allons-nous encore supporter cette publicité nécrophile?» s’interroge un twitto suisse alémanique. Sans grande surprise, la campagne barbecue du géant orange ne ravit pas végétariens et végétaliens. La définition de grilétarien inclut pourtant tous les gourmands. «Végétariens, pescétariens, flexitariens ou amateurs de viande peu importe: en été, nous devenons tous grilétariens et ne mangeons que ce qui a touché une grille de barbecue.» Le hic, c’est qu’«amateur de viande» ne finit pas par «-tarien». Végétarien si. Il n’en fallait pas plus pour que certains y voient une provocation. «Les véganes et les végétariens n’ont pas raison d’être choqués, estime Tristan Cerf. Le feu est l’expression primale de la cuisson. Une façon de cuisinier qui a permis à l’homme d’assimiler différemment les nutriments. Ceux de la viande mais aussi ceux des légumes. Notre campagne sort enfin le barbecue de l’ornière dans laquelle des années de carnivorisme l’avaient relégué. Vive la courgette au gril!»

CARNIVORES

Le piquant étant que le même suffixe «-tarien» fâche aussi certains carnivores. Qui y voient également une allusion à l’alimentation végétarienne. Et donc une invitation à garnir leur barbecue de tranches d’aubergine plutôt que de côte de bœuf. «La plupart de nos clients veulent de la diversité dans leur assiette, se défend le porte-parole de Migros. En hiver, on ne mange pas que des choux et des cailloux, mais aussi des fruits et légumes qui viennent d’ailleurs. En été, cette diversité doit retrouver le chemin du gril. C’est du feu qui protégeait les hommes et les femmes des cavernes du froid, des animaux sauvages et, de fait, c’est le lieu où se retrouve la tribu solidaire, en toute sécurité. Peu importe si untel est végétarien et que l’autre ne l’est pas, ils peuvent tous se retrouver autour de la grillade. On a beau avoir inventé le dentifrice à rayure et des drones intelligents depuis le temps du silex, mais il suffit aujourd’hui encore d’allumer une flamme pour provoquer un acte civilisationnel et que se réveille l’instinct premier qui a rassemblé les hommes autour du foyer.»

FÉMINISTES

«Lorsque les hommes portent du rose», référence à la viande rosée, a également beaucoup fait parler. Accusations de sexisme et photos d’hommes vêtus de rose ont rappelé à Migros que le rose n’était plus réservé aux femmes. «Ce slogan est à prendre au second degré, assure Tristan Cerf. C’est un cliché, certes, mais c’est aussi une réalité. Vous pouvez aller dans n’importe quel barbecue en famille, entre amis ou dans le milieu le plus féministe qui soit, c’est toujours un homme qui allume le feu et s’en occupe avec grand cérémonial. À Migros, nous sommes très sensibles à ces questions d’égalité et, avec ce slogan, nous avons voulu susciter une réflexion.»

DÉFENSEURS DE LA LANGUE

Les néologismes liés à la campagne – «grilétarien» en français, «grillitarier» en allemand et «griglietariani» en italien – n’ont pas non plus été du goût de quelques puristes peu satisfaits de voir les langues nationales ainsi malmenées. «Migros plus fort qu’«Elle», s’amuse un internaute sur Facebook en référence au «souping» et au «juicing» inventés par le magazine français et qui avaient provoqué l’hilarité de la Toile. «Aujourd’hui, la mode est aux étiquettes: véganes, carnivores, omnivores, etc. L’idée était de trouver un mot qui rassemble les gens autour non pas de ce qu’ils mangent mais de comment ils le mangent.» (Le Matin)