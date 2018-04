Tous les voyants sont au vert pour un bon déroulement de l'épreuve, même si l'important enneigement a nécessité des ajustements. Entre le départ de Zermatt et le premier poste de Schönbiel, le tracé initialement prévu a été légèrement modifié pour éviter tout risque d'avalanche, a communiqué la direction de la course.

Un total d'environ 320 patrouilles prendront le départ mardi à Zermatt entre 22 heures et 1h30. Ces sportifs s'attaquent à un parcours de 53 kilomètres et de 8000 mètres de dénivelé qui les amènera jusqu'à Verbier (VS). Un peu plus de 400 patrouilles prennent le départ du petit parcours de 26 kilomètres et 4000 mètres de dénivelé à Arolla (VS).

Zermatt-Verbier en 6h

Le solde des 1600 patrouilles inscrites se mesureront au tracé de haute montagne vendredi. A l'instar de mardi, les départs seront échelonnés à Zermatt et à Arolla. Les élites partiront de Zermatt à 3 heures et devraient rejoindre Verbier vers 9h. Le record du parcours a été réalisé en 2010 par une patrouille helvétique en 5h52.

La météo s'annonce radieuse durant toute la semaine. Le beau temps n'est pas pour autant une garantie pour cette course. L'important enneigement de la saison a nécessité davantage de travail de la part des quelque 1500 militaires engagés dans la préparation de la course. Les températures relativement élevées en montagne constituent également un facteur de risque. (ats/nxp)