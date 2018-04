La Patrouille des Glaciers (PdG) est prête au départ du deuxième acte de son édition 2018.

La moitié environ des 1600 patrouilles inscrites s'est élancée sur le parcours mardi. Les autres doivent prendre le départ dès vendredi soir.

Cette année, la chaleur est devenue en quelques jours l'ennemie de cette course de ski alpinisme. Les températures estivales en plaine réchauffent rapidement l'atmosphère en altitude. Pour des raisons de sécurité, la direction de la course a donc décidé d'avancer d'une heure tous les départs, a-t-elle communiqué.

Les premières des 460 patrouilles de trois coureurs inscrites au départ de Zermatt (VS) doivent s'élancer à 21h à l'assaut du parcours de 53 kilomètres et 8000 mètres de dénivelé qui les séparent de Verbier (VS). Sur le petit parcours, au départ d'Arolla (VS), 407 équipes partiront dès 03h00 samedi matin.

Les patrouilles favorites de l'épreuve prendront le départ de Zermatt à 02h00. Le record de 5h52 établi en 2010 pourrait être battu, selon Florent Troillet, l'un des détenteurs de ce record. «Les conditions sont vraiment top», a-t-il déclaré sur les ondes de Rhône FM.

Et cette année, l'important enneigement permettra de chausser les ski dès la sortie du village de Zermatt et de progresser plus rapidement qu'à pied, a expliqué le recordman. Encore faut-il que le feu vert soit donné par la direction de l'épreuve: car si les conditions sont bonnes, la chaleur a l'effet d'une épée de Damoclès. La décision définitive de donner le départ sera prise en début de soirée. (ats/nxp)