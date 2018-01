L'an dernier, La Poste suisse a distribué près de 130 millions de colis. Rapporté aux 122 millions de 2016, ce chiffre correspond à une croissance de 6%. Un moteur important du volume des colis est le commerce en ligne.

Les chiffres révèlent une mutation des besoins des clients: comme ils souhaitent recevoir leurs colis toujours plus vite, près de 52% des paquets ont pour la première fois été expédiés en «Priority», avec distribution le jour suivant.

Ce chiffre n'atteignait pas 20% il y a quinze ans, explique Dieter Brambauer, responsable PostLogistics et membre de la direction du groupe, dans le journal du personnel publié mardi.

Les clients sont de plus en plus mobiles, poursuit M.Brambauer. Ils veulent recevoir des marchandises et bénéficier de prestations jour et nuit, sept jours sur sept, quel que soit le lieu où ils se trouvent.

L'influence de la météo

La tendance est à une nette hausse des volumes après le week-end, en particulier lorsque la météo a été maussade. Le phénomène est similaire après les journées de shopping comme le «Black Friday» ou le «Cyber Monday». La Poste entend y réagir par de la flexibilité, par exemple en embauchant davantage de personnel à Noël et en louant des véhicules de distribution.

Actuellement, les capacités de traitement et distribution suffisent. Comme La Poste table sur une forte croissance du marché des colis au-delà de 2020, trois nouveaux centres colis sont construits à Cadenazzo (TI), Untervaz (GR) et Vétroz (VS) pour 150 millions de francs. D'autres centres colis régionaux suivront.

Par rapport à la concurrence, La Poste détient une part de marché d'environ 80% depuis des années. M.Bambauer rappelle que les concurrents du géant jaune peuvent sélectionner les activités qui l'intéressent, alors que La Poste doit aussi assurer un mandat de service universel. (ats/nxp)