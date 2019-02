La Poste serait-elle devenue timbrée? Voilà que non seulement elle lance un appel au public pour l'attaquer, s'introduire clandestinement et profiter de la moindre de ses faiblesses, mais en plus, elle paiera ceux qui réussiront! En fait, elle a élaboré un système de vote électronique et veut tester sa fiabilité. Du 25 février au 24 mars 2019, pirates et hackers sont donc invités à prendre d'assaut son logiciel pour tenter de violer ses sécurités. Mettez le paquet! À la Poste.

Michel Pralong

Retour en gloire

Pontailler-sur-Saône : Jean-Luc Lahaye en vedette pour la fête de l’Oignon https://t.co/48rsHt4n1U pic.twitter.com/STEXVHZGNN — Le Bien Public ????? (@Lebienpublic) 1 février 2019

On ne peut dire qu'une chose: ail ail ail!

Michel Pralong

Tête en l’air

Le canton de Neuchâtel a perdu 1142 habitants en 2018, apprend-on. Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas attention à ses affaires.

Renaud Michiels

Pas à prendre au pied de la lettre

Dans son allocution télé de décembre, le président français Emmanuel Macron annonçait que tous les ménages allaient recevoir sa Lettre aux Français. Ben finalement, non, révèle «Le Parisien». D'abord parce que cela aurait coûté bonbon (entre 5 et 7 millions d'euros), ensuite parce que son contenu est déjà largement diffusé depuis mi-janvier. On dit que les paroles s'envolent et que les écrits restent. En effet, les écrits de Macron restent... chez lui.

Michel Pralong

Si ça nettoie, c’est donc ton frère

«La vie, ce ne sont pas des statistiques. Et comme le disait Winston Churchill, ce qu’ils montrent est intéressant, mais, c’est comme les maillots de bain, ce qu’ils cachent l’est encore plus», a lancé mercredi le ministre français Gérald Darmanin. Mais raté: la citation est approximative. Et surtout elle n’est pas de Churchill mais de… Coluche. Mais bon, «errare humanum est», l’erreur est humaine, comme l’avait dit le philosophe Gad Elmaleh, en allemand dans le texte.

Renaud Michiels

On met tout sur le tapis

Photo: DFJP

Le département fédéral de justice et police a posté une photo sur laquelle on voit Karine Keller-Sutter lors d'une réunion à Bucarest avec les ministres de la Justice et des Affaires intérieures des États Schengen. Ils y ont notamment évoqué le renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme et le secteur de l'asile. On comprend pourquoi ils discutent tous debout plutôt qu'à la table quand on voit le dessin de la moquette. C'est un vrai acte terroriste pour les yeux.

Michel Pralong

Rugby... gnolles

Le club de rugby de Carcassonne (F) a un nouveau sponsor, nous apprend «Le Figaro». Dès le 1er mars prochain, ses joueurs porteront un maillot où sera inscrit le nom du site porno Jacquie et Michel. Normal, le club est souvent cité dans les films X, la dame en déshabillé se demandant: mais qui Carcassonne, le livreur de pizza ou le plombier? En revanche, on n'est pas d'accord avec «Le Figaro» qui estime que ce sponsoring risque de faire grincer des dents. C'est rarement ce que provoque une visite sur un site porno.

Michel Pralong

Il ne craindra plus personne

Stan Wawrinka a peut-être trouvé le moyen de ne plus essuyer trop de revers, d'autant que le sien est parmi les plus beaux du monde. Il vient d'acheter aux enchères lors du gala de Genève-Servette la Harley-Davidson de Chris McSorley.

Michel Pralong