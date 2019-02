La Poste a donné vendredi des détails sur les coûts de la séance des cadres de sa filiale Swiss Post Solutions au Vietnam. Le budget s'est élevé à 100'000 francs, comme les années précédentes.

Les frais de déplacement ne sont pas comptabilisés dans cette somme; tout le reste est couvert, précise La Poste sur son site internet.

Les vols en classe économique réservés par la majorité des 103 participants ont coûté en moyenne 700 francs, indique le géant jaune. Seuls le chef par intérim de La Poste Ulrich Hurni, le chef de SPS Jörg Vollmer et les dix membres de la direction de SPS ont volé en classe business.

La rencontre annuelle a eu lieu du 21 au 22 janvier à Ho Chi Minh City. 36 participants sont venus de Suisse, 17 d'Allemagne et de Grande-Bretagne et douze des Etats-Unis; 21 autres cadres sont originaires d'Asie et de différents pays comme la France, l'Autriche, les Pays-Bas.

Voyage critiqué

Le syndicat Syndicom avait critiqué cet événement. Il parlait d'un affront nuisant à l'image de La Poste. Les employés, en contact direct avec les clients, supportent "leurs propos hargneux sur le comportement de leurs supérieurs hiérarchiques". La Poste doit instaurer "une totale transparence", ont exigé les représentants du personnel.

Swiss Post Solutions emploie 7500 personnes dans le monde, dont 1500 au Vietnam et 900 en Suisse. Le reste est réparti entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. La filiale de La Poste propose des solutions pour les entreprises qui veulent externaliser leurs processus opérationnels. Elle est présente dans 24 lieux. (ats/nxp)