Accident d'escalade en Ligurie ou maladie grave à Ibiza: la Rega rapatrie régulièrement des Suisses durant l'été. Cette année n'a pas failli à la règle: 280 personnes ont été transportées par la Garde aérienne suisse de sauvetage, indique-t-elle mardi dans un communiqué.

C'est un chiffre stable par rapport à la même période en 2017, à savoir entre le début juillet et la fin août, ajoute la Rega. Dans le détail, 210 personnes accidentées ou malades sont rentrées chez elles dans l'un des trois jets ambulanciers de la Rega.

Le dernier quart a été transporté en Suisse à bord d'avions de ligne, certains d'entre eux sous la surveillance médicale d'infirmières et de médecins de la Rega. Pays les plus récurrents cette année: l'Italie et l'Espagne. (ats/nxp)