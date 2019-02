La Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD) publie son rapport annuel sur la Suisse romande. On y apprend que les actes antisémites y sont en augmentation. Quelque 174 actes de ce type ont en effet été recensés pour la seule Suisse romande en 2018, soit 17 de plus que l'année précédente.

La CICAD, qui classe les actes selon leur gravité, a mis en avant deux cas considérés comme extrêmement sérieux. Le premier concerne un homme, portant la kippa, qui s'est fait agresser et frapper par un Palestinien interdit de séjour en Suisse.

Le deuxième acte grave s'est déroulé dans un restaurant à Neuchâtel. Interrogé par son voisin de table qui lui demandait s'il était juif, un jeune homme, qui a répondu par l'affirmative à la question, s'est alors fait copieusement insulter par l'individu.

Sur les 174 cas d'actes antisémites recensés, en 2018, en Suisse romande, 64% concernent les réseaux sociaux. Ce type d'antisémitisme est en forte croissance. Par rapport à 2017, il progresse ainsi de 46%.

Plainte contre Dieudonné

Les principaux vecteurs d'antisémitisme sont, selon la CICAD, l'extrême droite, le complotisme, le conflit israélo-palestinien, le négationnisme et la banalisation de plus en plus fréquente du discours antisémite «sous couvert de blague potache».

Pour combattre l'antisémitisme, la CICAD dresse quelques pistes. Outre l'approche éducative, l'association demande que la qualité de partie soit reconnue aux organisations afin qu'elles puissent agir contre les contrevenants de la norme pénale contre le racisme.

La CICAD a par ailleurs indiqué avoir dénoncé pénalement Dieudonné M'Bala M'Bala. Elle accuse l'humoriste français «d'avoir franchi la ligne rouge» en tenant des propos négationnistes lors de son dernier spectacle au Théâtre de Marens, à Nyon (VD), en janvier dernier. (ats/nxp)