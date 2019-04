C'est un chiffre symbolique, qui a eu un large écho lors la campagne pour l'initiative Ecopop ou celle contre l'immigration de masse, toutes deux en 2014. La perspective d'une Suisse à 10 millions d'habitants en 2035 avait échauffé les calculettes et les esprits. Cette année-là, la population suisse avait augmenté de 96 900 habitants... Depuis, la tension est retombée. L'Office fédéral de la statistique a publié aujourd'hui les chiffres de 2018. Elle a augmenté de 58 200 personnes, pour atteindre, 8 542 300 habitants.

«On est loin d'être en chute libre»

Si la progression se maintient comme ça, la Suisse dépassera les 9 millions en 2026 et les 10 millions en 2042. Rappelons que le pays a dépassé les 8 millions à l'été 2012. Mais en la matière, nul n'est devin et les scénarios bas ou haut se disputent l'avenir. Auteur du livre «Une Suisse à dix millions. Enjeux et débats», Philippe Wanner, professeur à l'Institut de démographie et socioéconomie de l'Université de Genève, estime que la tension est peut-être retombée, mais la croissance reste importante: «Dans les années 2010 à 2014, la Suisse a connu une très forte pression. En 2017, il y a eu une baisse significative du solde migratoire et en 2018 il s'est stabilisé. Mais on est loin d'être en chute libre. Avec une augmentation de plus de 50 000 personnes, la croissance reste forte en comparaison internationale.»

Suisse moins accueillante

Le calendrier politique et les débats sur les initiatives ont-ils eu finalement un impact sur l'attitude frileuse des immigrés vers la Suisse ? «Dans les faits, répond Philippe Wanner, cela n'a pas une grande influence. Certes, les Suisses ont donné un message de repli et de fermeture et elle est moins perçue comme un Eldorado. Quelques éléments dans le message du peuple dit que la Suisse n'est pas forcément accueillante».

Demande de l'économie

Mais le paramètre déterminant pour l'immigration, c'est la demande de l'économie: «Les études montrent que 70% de la migration est due à des motifs professionnels, relève le professeur. C'est donc un facteur conjoncturel qui explique la baisse actuelle. Mais, comme je l'ai dit, avec plus de 50 000 personnes de solde migratoire cela demeure très important et la Suisse se porte bien. Dans les années 90, elle a connu une période avec zéro progression...»

L'effet du Baby Boom

La Suisse s'approche donc lentement, mais sûrement des 10 millions en fonction d'une croissance qui semble n'avoir jamais de fin. «On peut situer cette évolution entre 2040 et 2045, flaire le scientifique. Il y a un phénomène qui va relancer le besoin de main d'oeuvre à partir des années 2025 jusqu'en 2035. L'arrivée à la retraite des personnes nées dans les années 60, lors du Baby Boom, devrait influencer à la hausse le solde migratoire». Comme on dit, qui vivra verra.

(Le Matin)