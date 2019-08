Environ 4% des femmes ont moins de vingt ans lorsqu'elles deviennent mères pour la première fois dans l'Union européenne. Les différences sont importantes: Bulgarie et Roumanie comptent plus de 12% de mères adolescentes, le Danemark 1%. En Suisse, le taux est de 0,8%.

En Suisse, sur les 42'413 naissances enregistrées en 2017, 334 mères avaient entre quinze et 19 ans et une avait moins de 15 ans, selon une enquête publiée par l'Office européen de la statistique (Eurostat) pour 2017. Ces chiffres concernent aussi la Suisse, l'Islande et la Norvège, trois pays non membres de l'UE.

Au total, dans l'UE, 92% des femmes ayant accouché de leur premier enfant en 2017 avaient entre 20 et 39 ans. Quatre pour cent étaient plus jeunes et 4% avaient plus de 40 ans.

L'Espagne et l'Italie comptent une proportion plus forte de mères «âgées», avec respectivement 8,8% et 8,6% de femmes de plus de 40 ans. En Suisse, le taux atteint 4,8%. (ats/nxp)