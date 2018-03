L'argent bloqué sur des comptes de banques suisses appartenait à l'origine à Ahmed Ezz, un politicien et homme d'affaires égyptien. Cette restitution a été rendue possible grâce à un accord à l'amiable entre le gouvernement égyptien et l'homme d'affaires, a déclaré un porte-parole du ministère public de la Confédération (MPC) à la NZZ am Sonntag.

A la suite de cet accord, le MPC va vraisemblablement clore la procédure pour soupçons de blanchiment d'argent et de soutien à une organisation criminelle à l'encontre de Ahmed Ezz.

C'est la première fois que la MPC restitue des fonds bloqués à l'Etat égyptien, ajoute le porte-parole. Quelque 400 millions de francs de fonds égyptiens sont encore bloqués en Suisse. La plus grande partie appartient aux fils d'Hosni Moubarak, Alaa et Gamal.