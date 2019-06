Degré d'alerte relevé, plans canicule déclenchés, conseils prodigués: la Suisse se prépare à affronter la vague de chaleur qui va déferler sur le pays dès mardi et pour plusieurs jours. Les températures pourraient avoisiner les 39 degrés par endroits.

Après avoir émis un avertissement pour vague de chaleur de degré 3 pour toutes les régions de plaine dimanche, MétéoSuisse a relevé lundi à compter de mardi son avis d'alerte canicule de 3 à 4 pour le Valais et le Nord-Ouest de la Suisse. Dans le canton de Vaud, les autorités pourraient faire de même, ont-elles annoncé.

Un avis de degré 4 signifie un «danger fort». Concrètement, cela veut dire que, dans ces zones, les températures pourraient atteindre 35 à 39 degrés au plus chaud de la journée. Dans les régions en alerte de degré 3 («danger marqué»), le mercure oscille entre 32 et 37 degrés.

La température est mieux tolérée à faible humidité relative qu'avec un taux élevée, explique MétéoSuisse. C'est pourquoi l'instance fédérale se base sur la température ressentie et non sur la température réelle mesurée pour établir ses avertissements. Concrètement, elle utilise le Heat Index (HI) ou indice de chaleur qui combine température et humidité relative.

Plans canicule et défilé annulé

Dans les cantons comme Vaud, Genève ou Jura qui ont décidé de déclencher lundi leurs plans canicule, diverses mesures sont prises, en particulier à l'intention des personnes vulnérables pour lesquelles des visites sont prévues. Dans le canton de Vaud, la centrale téléphonique des médecins est renforcée.

Les autorités ont rappelé les mesures à prendre pour lutter contre les températures élevées: éviter les activités physiques aux heures les plus chaudes, préserver la fraîcheur à l'intérieur de la maison en fermant les fenêtres et les volets le jour et en les ouvrant la nuit pour provoquer des courants d'air, et boire suffisamment.

La Ville de Genève a pour sa part annulé pour la première fois depuis longtemps le défilé de la Fête des écoles. Il faut éviter aux enfants une marche en pleine chaleur, a expliqué la municipalité.

Fermeture des chantiers dès 35 degrés

Le syndicat Unia a quant à lui rappelé que les travailleurs dans la construction sont particulièrement exposés. Ils risquent principalement la déshydratation, le coup de soleil et l'insolation.

Unia demande donc la mise en place de mesures de protection. Sur les chantiers, il convient de mettre à disposition une protection solaire ainsi que suffisamment d'eau potable.

Les sites en plein soleil, par exemple les autoroutes, et ceux qui présentent une forte réverbération du soleil, notamment les surfaces goudronnées, doivent être fermés dès 35 degrés, exige le syndicat. Dès que le mercure dépasse 30 degrés, il convient de privilégier le travail à l'ombre.

Déjà plus de 30 degrés

Alors que la vague de chaleur n'en est qu'à ses débuts, le mercure a déjà dépassé lundi la barre des 30 degrés dans plusieurs endroits. Les températures les plus élevées de ce début de semaine ont été enregistrées en Valais. Il a fait 32,7 degrés à Viège et 32 degrés à Sion, indique MeteoNews dans un communiqué.

Et le thermomètre va encore grimper ces prochains jours. Selon les prévisions de MétéoSuisse pour mercredi et jeudi, les records de chaleur de plusieurs stations de mesure pourraient tomber. Pour Bâle-Binningen, l'institut prévoit 38,5 degrés, soit seulement 0,1 degré de moins que l'actuel record de 38,6 établi le 13 août 2003.

Selon un tableau publié en ligne, un nouveau record pourrait être établi à Lucerne où 37,4 degrés sont attendus. La marque actuelle est à 36,9 degrés. Ces pronostics sont toutefois soumis à une certaine incertitude, de même que la durée de la vague de chaleur qui s'approche, écrit MétéoSuisse. (ats/nxp)