Des vents tempétueux ont balayé mardi la Suisse. De nombreux arbres ont été déracinés. Et plusieurs lignes ferroviaires ont été perturbées, de même que la navigation sur le Lac Léman.

Météonews a mesuré des rafales jusqu'à 157 km/h au Chasseral (BE) et 152 km/h au Crap Masegn (GR). Des vents supérieurs à 130km/h ont également été enregistrés dans les stations de montagne des cantons du Valais, de Berne, Zurich, Lucerne et d'Aarau. En plaine, les rafales n'ont pas dépassé les 130 km/h.

Dans les cantons de Berne, Soleure et de Lucerne, de nombreux arbres sont tombés sur des voitures et des routes, entravant parfois la circulation momentanément. Des dommages sont à déplorer, mais aucune personne n'a été blessé.

Rafales de #vent mesurées ce mardi matin. Des valeurs supérieures à 110 km/h ont été enregistrées en plaine, notamment dans la région de #Neuchâtel. À #Zurich, les rafales ont même dépassé les 120 km/h. #MétéoSuisse pic.twitter.com/exkrtRFr4R — MétéoSuisse January 28, 2020

Les trains pas épargnés

Le trafic ferroviaire a été perturbé dans de nombreuses régions alpines et préalpines, notamment dans l'Oberland bernois et les cantons d'Obwald, Rhodes-Extérieures et St-Gall. Sur le lac Léman, la ligne CGN entre Ouchy (VD) et Evian (F) a également été restreinte. Un camion a par ailleurs été renversé sur l'autoroute A1 dans le canton de Soleure.

Les vents tempétueux devraient se poursuivre mercredi matin avec des piques entre 60 et 80 km/h en plaine et 100 km/h dans les montagnes, selon Alexander Giordano de Météosuisse. Des pluies persistantes sont attendues. Et la limite des chutes de neige devrait descendre à 500 ou 400 mètres. (ats/nxp)