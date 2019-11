C’est parti! Dimanche, le premier des 24 millionnaires dissimulés derrière une fenêtre du calendrier de l’Avent, proposé par la Loterie Romande, décrochera la timbale. Et la fête du billet Millionnaires se poursuivra ainsi chaque jour jusqu’à la veille de Noël. De quoi inspirer de nombreux kiosquières et kiosquiers qui n’ont pas ménagé leur peine pour faire vivre leur échoppe au diapason de l’événement. «C’est normal, confie Josy Campiche, gérante du Kiosque-Mercerie de Cheseaux-sur-Lausanne dont la boutique brille de mille feux, le billet Millionnaires est très attendu et très demandé par ma clientèle.»

Édité en série limitée et vendu au prix de 100 francs dans les 2500 points de vente de la Loterie Romande, le billet aux 800 000 lots pour une valeur totale de 47 millions laisse rarement indifférent. «C’est le jeu de la LoRo, souligne Jean-Luc Moner-Banet, directeur général, qui offre le plus de chance de devenir millionnaire. De plus, tous les billets sont gagnants!»

Pour jouer, il suffit d’ouvrir la fenêtre du jour sur le jeu 1 et de gratter la case qu’elle recouvrait. Comparez le ou les symboles découverts avec ceux publiés sur www.24millionnaires.ch ou si vous préférez, envoyez un SMS avec le mot Millionnaires au numéro gratuit 880 pour recevoir tous les jours les symboles gagnants.

Au fur et à mesure que vous grattez les cases du jeu 1, vous participez aussi au jeu 2. Dans les quatre lignes du jeu 2, grattez les symboles identiques à ceux découverts dans le jeu 1. Si vous avez obtenu tous les symboles d’une même ligne, horizontale ou verticale, vous empochez le montant correspondant.

En vente jusqu’au 12 janvier

«Certains de mes clients, ajoute Josy Campiche, croient qu’ils n’ont aucun intérêt à acheter un billet après le 1er décembre. C’est faux. Vous pouvez prendre le train en marche à n’importe quel moment, jusqu’au 12 janvier. Et vous avez les mêmes chances de décrocher la timbale qu’un joueur qui aurait acheté son billet Millionnaires même à l’avance. Ainsi le billet au 24 millionnaires, peut aussi se changer en cadeau à déposer sous le sapin.»

VF