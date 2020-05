Ils s'étaient fixés des objectifs, attendaient leurs dossards avec impatience, s'entraînaient dur comme fer. Lorsque la crise et son lot de désillusions ont coupé court à leurs projets.

Durant trois mois, sportifs professionnels et amateurs de toute la Suisse se sont retrouvés dispersés, à courir et randonner seuls ou à deux en quête d'itinéraires peu fréquentés.

En raison de la pandémie Covid-19, les grands événements restent interdits jusqu’à fin août. Mais une équipe a trouvé le moyen d'aider les adeptes du running et de la marche à prendre leur mal en patience. Ensemble.

Un événement sportif de masse décentralisé

Leur projet, baptisé «OneMillionRun» lance l'ambitieux défi aux Suisses de se mettre en mouvement ce week-end du 30 au 31 mai, où qu'ils soient et de synchroniser leurs exploits via une application smartphone à télécharger sur onemillionrun.ch. L'inscription sur le site est gratuite mais obligatoire.

Coureur d'élite, fana de randonnée ou joggeur du dimanche: tout le monde peut participer quel que soit son sport de prédilection ou son niveau. L'objectif consiste à comptabiliser un total d'un million de kilomètres en cumulant les distances parcourues par tous les participants en l'espace de 48 heures. Une seule règle à prendre en compte: respecter les consignes de distanciation de l'OFSP.

«Même si ces règles ont été assouplies en ce mercredi, comme l'a annoncé Alain Berset, il est important de garder à l'esprit que les restrictions existent toujours et qu'il faut les respecter, rappelle Andreas Cueni, responsable de presse de Weltklasse Zürich. Ce n'est pas parce qu'on est plus libres, qu'il faut exagérer et se rassembler sans limites, le risque persiste et nous invitons les participants à se tenir au courant chaque jour de l'évolution des mesures recommandées par l'OFSP.»

«Un sentiment d'appartenance»

Selon les organisateurs, la démarche vise davantage le bien-être psychologique que la pratique sportive. «Cet événement sans précédent crée un esprit d’appartenance unique en période de «distanciation sociale», souligne Andreas Cueni. Chacun court seul, mais il devient ainsi la partie d’un grand tout. Cela favorise le bien-être dans une période où la population s'est sentie très isolée. Il n'y a pas de but commercial derrière cette action. On veut envoyer le signe fort à toute la nation d'aller de l'avant et de penser positivement désormais.»

Si les inscriptions sont gratuites, l'action permettra de récolter des fonds provenant de dons privés, de partenaires et de sponsors qui permettront de soutenir les jeunes espoirs sportifs en Suisse.

Pour différents cantons, des athlètes de renom ont prêté leur image à l'événement, à l'image Nina Betschart, vice-championne d'Europe de Beach Volley, Damien Brunner, joueur professionnel du EHC Biel-Bienne, Ajla Del Ponte, membre de l'équipe nationale de 4x100 m ou Virginie Faivre, multiple championne du monde de ski freestyle.

Coup de départ symbolique à minuit

Et quid si le million n'est pas atteint? «Ce n'est pas grave, s'amuse Andreas Cueni. C'est un objectif symbolique. Si on parvient à atteindre les 700 000 kilomètres, ce serait déjà super!» À ce jour, près de 50 000 personnes se sont déjà inscrites en ligne. Elles peuvent encore le faire jusqu'à dimanche soir avant la clôture officielle qui aura lieu à minuit le 31.

Coordonné avec les Offices fédéraux du sport (OFSPO) et de la santé publique (OFSP), l'événement est le fruit d'une collaboration entre le meeting international d’athlétisme Weltklasse Zürich, Datasport, iRewind et de l’Aide sportive suisse.

Le coup de départ sera donné au stade du Letzigrund à Zurich vendredi à minuit. Un acte symbolique qui se fera non pas en présence d'une foule de coureurs impatients, mais des membres du conseil d'Etat zurichois, des organisateurs et d'une poignée d'athlètes nommés ambassadeurs de cette innovante action nationale.

Laura Juliano