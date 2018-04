Après sept années de guerre en Syrie, la Suisse doit s'engager plus fermement pour atténuer les effets dévastateurs de ce conflit. Caritas exige entre autres que la Confédération double le montant de son aide humanitaire, à 100 millions de francs.

La Suisse doit renforcer son engagement humanitaire pour les Syriens. Communiqué de presse. https://t.co/YZdfBXftvf — Caritas Suisse (@CaritasSuisse) 5 avril 2018

«Ces fonds supplémentaires doivent servir à scolariser les enfants et créer des programmes de formation pour les adolescents et les jeunes adultes», affirme Caritas Suisse dans un communiqué publié jeudi. L'organisation rappelle que la situation des victimes de la guerre ne fait qu'empirer, en Syrie même, mais aussi dans les pays voisins et en Europe.

Pourtant, la communauté internationale ne fournit qu'une partie des fonds nécessaires, déplore Caritas. La Suisse doit se montrer exemplaire en la matière. Caritas appelle donc la Confédération à augmenter son aide annuelle à la Syrie de 50 millions à 100 millions de francs.

L'organisation dirigée par l'ancien conseiller national Hugo Fasel invite aussi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à soutenir plus fermement les victimes de ce conflit lors de la deuxième conférence sur la Syrie qui aura lieu à Bruxelles les 24 et 25 avril.

Protection et intégration

Les personnes qui ont fui le conflit ne pourront pas retourner dans leur pays avant longtemps. C'est pourquoi Caritas interpelle aussi le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Celui-ci doit «cesser sa politique restrictive et octroyer le statut de réfugié aux requérants d'asile en cours (3000 personnes)», et, avec les cantons, «interpréter plus généreusement les règles de rigueur».

De plus, sur les quelque 17'000 Syriens déplacés qui se trouvent en Suisse, 7000 ont un statut de personnes admises à titre provisoire. «Ces personnes ne peuvent pas retourner en Syrie, et n'ont pas non plus de réelle perspective d'intégration en Suisse», écrit Caritas.

D'où la nécessité d'établir pour les réfugiés syriens «un statut de séjour qui leur offre une protection et leur permet l'intégration sur le marché de l'emploi et dans la société». Nombre d'entre eux sont en Suisse depuis bientôt cinq ans et remplissent les conditions pour voir l'admission provisoire transformée en titre de séjour.

Education et emplois

De son côté, Caritas Suisse a réalisé des projets en Syrie, au Liban et en Jordanie pour un montant total de 37 millions de francs, indique-t-elle dans le même communiqué. Ils concernent d'une part l'aide d'urgence et de survie, des repas chauds et des colis d'alimentation.

L'organisation fournit également des moyens financiers pour l'acquisition de denrées alimentaires, de vêtements, d'articles d'hygiène et de nourriture pour bébés. Elle offre aussi des aides au loyer pour les plus démunis.

Au Liban et en Jordanie, l'oeuvre d'entraide a mis en place des mesures d'éducation et de formation pour les enfants réfugiés. Enfin, en Jordanie, Caritas réalise un programme d'emplois dans le traitement des déchets au plan communal, permettant à 2300 familles de réfugiés de gagner un revenu régulier. (ats/nxp)