A Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel ou Sion, la rue va vibrer ce vendredi au son de l'urgence climatique et du slogan désormais bien connu: «On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat !» A Lausanne, la manif est prévue dès 10 h 30, tandis qu'en Valais, elle aura lieu dès 17 heures... Qu'importe l'heure, apprentis ou collégiennes, écoliers ou étudiantes, gymnasiens ou lycéennes, les jeunes seront dehors dans la rue, mais aussi les plus âgés. Les Verts suisses ont annoncé qu'ils seront de la partie, ainsi que plusieurs syndicats qui se joindront aux manifestations selon les endroits.

Demandez le programme!

Les grèves pour le climat en Suisse sont organisées par un mouvement de jeunesse spontané sur les traces de la militante suédoise Greta Thunberg, qui a invité les jeunes à faire la grève scolaire à fin 2018. Depuis, la cause du climat s'est répandue chez les jeunes et les ados dans les réseaux sociaux. «Nous avons pris conscience que la politique ne répond pas à la crise climatique et ne protège pas l'avenir de notre génération», se justifient-ils sur le site climatestrike.ch

Le 14 décembre 2018, la première grève climatique a eu lieu à Zurich. Environ 300 jeunes ont lancé le mouvement avec une vidéo qui a été partagée des centaines de fois. «Nous ne sommes liés à aucun parti ni à aucune autre organisation. Le mouvement a son propre dynamisme et est porté par des centaines de jeunes individus.» (Le Matin)