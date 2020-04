La Suisse a enregistré 228 nouveaux cas de Covid-19 ces 24 dernières heures, soit une hausse légèrement supérieure à celle observée la veille (qui était de 205). Selon le décompte de l'OFSP, 1268 personnes sont décédées des suites de la maladie jusqu'ici dans le pays.

Le total de cas confirmés en laboratoire atteint ainsi 28'496 pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein, indique l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) lors de son bilan quotidien. L'incidence se monte à 332 cas pour 100'000 habitants. Le bilan des issues fatales correspond à 148 décès par million d'habitants.

A ce jour, 235'252 tests ont été effectués pour le SARS-CoV-2, virus du Covid-19, dont 14% se sont révélés positifs (plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne).

L'âge des cas confirmés en laboratoire va de 0 à 107 ans, avec un âge médian de 52 ans (50% des cas étaient plus jeunes et 50% plus âgés). L'OFSP précise encore que 46% des cas étaient des hommes, 54% des femmes.

Genève canton le plus touché

Les adultes sont nettement plus touchés que les enfants. Chez les adultes de 60 ans et plus, les hommes sont plus touchés que les femmes, et chez les adultes de moins de 60 ans, les femmes davantage que les hommes. Pour les deux sexes, l'incidence est maximale chez les personnes âgées de 80 ans et plus.

Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève (incidence de 984,8 cas sur 100'000 habitants), Tessin (872), Vaud (653,1), Bâle-Ville (554) et du Valais (510) sont les plus touchés.

Au total, 3461 personnes ont été hospitalisées en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire. Sur les 3052 personnes hospitalisées pour lesquelles des données complètes sont disponibles, 13% n'avaient aucune maladie préexistante et 87% en avaient au moins une. (ats/nxp)