Les nouveaux cas de coronavirus en Suisse ont augmenté de 260 en un jour. Au total, le pays compte 26'336 cas confirmés depuis le début de l'épidémie de Covid-19, selon les chiffres de l'OFSP publiés mercredi.

Jusqu'à présent, 973 personnes testées positives sont décédées en Suisse, soit plus de 70 de plus en 24 heures. Ce total se réfère aux annonces des laboratoires et des médecins reçues par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) jusqu’à mercredi matin. Ces chiffres peuvent légèrement diverger des données des cantons.

L'incidence grimpe toujours

Selon un décompte de l'agence Keystone-ATS à mercredi midi, le Covid-19 a fait 1197 décès. Ce chiffre se base sur les données officielles des sites des cantons. Obwald et Appenzell Rhodes-Intérieures sont les seuls cantons où il n'y a pas eu de décès.

A ce jour, environ 202'633 tests ont été effectués pour le SARS-CoV-2, dont 15% étaient positifs. Comme toujours, la Suisse a l’une des incidences les plus élevées (308/100'000 habitants) en Europe.

Durant la semaine du 4 au 10 avril, le taux de consultation chez le médecin pour le coronavirus a diminué, selon les données enregistrées par le système de déclaration Sentinella. Cela confirme ce qu'a dit mardi Patrick Mathys, le chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale de l'OFSP selon lequel le pic de l'épidémie serait vraisemblablement dépassé. (ats/nxp)