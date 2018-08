La Suisse et Europol vont davantage coopérer en matière de lutte contre la criminalité. Le Conseil fédéral s'est rallié mercredi à l'extension du catalogue des crimes concernés.

La collaboration portera aussi sur les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Du côté de la criminalité économique, elle inclura les délits d'initiés et de manipulations des marchés financiers ainsi que les infractions pénales contre les intérêts financiers des pays européens.

La Suisse et Europol ont conclu un accord en 2006. Jusqu'à présent, la coopération portait sur un catalogue de 25 crimes en lien avec le terrorisme, la cybercriminalité et le crime organisé. Quatre officiers de liaison helvétiques sont d'ores et déjà stationnés en permanence au siège d'Europol à La Haye.

L'extension du mandat ne demandera pas d'investissement financier. La poursuite pénale en Suisse s'en trouvera toutefois renforcée. L'agence européenne ne mène pas d'enquête elle-même. Par son biais, la Suisse peut échanger des informations stratégiques avec les États membres, ainsi que des expertises, des analyses de la menace et des informations dans le cadre d'enquêtes.

Lorsque les infractions sous enquête mettront en évidence des liens avec la Suisse, les échanges de renseignements permettront de détecter des activités criminelles commises sur territoire helvétique, ou des modes opératoires utilisés par les criminels. (ats/nxp)