LE TEXTE

La nouvelle loi sur les jeux d’argent fait une cinquantaine de pages. Elle a été élaborée à la suite du vote par le peuple de l’article constitutionnel de 2012 sur le jeu, et elle remplace la loi sur les maisons de jeu et la loi sur les loteries. Elle reprend les règles existantes mais contient des nouveautés: l’exonération des gains de loterie jusqu’à un million de francs, l’autorisation de petits tournois de poker privés ou l’extension des paris sportifs pour les loteries. Elle prévoit aussi de doter les maisons de jeu existantes de concession pour les jeux d’argent en ligne. Ici, le Parlement a pris la décision la plus controversée, celle de bloquer l’accès aux offres de sites de jeux en ligne de l’étranger. D’où le référendum lancé par les jeunesses politiques de plusieurs partis.

LES ACTEURS

POUR Les casinos suisses et les loteries ont lancé toute leur force dans cette bataille. Le conseiller national Philippe Bauer (PLR/NE) a pris la tête de la campagne des cantons romands pour maintenir la substance des bénéfices des jeux, répartis soit pour l’AVS, soit, à travers la Loterie Romande, pour des subventions culturelles, sportives ou autres.

CONTRE Le PLR est particulièrement divisé sur cette question. Dans le camp du non, c’est le vice-président du parti, Philippe Nantermod (PLR/VS), qui fait le plus de bruit pour combattre une loi qu’il estime antilibérale: «Ces mesures de censure constituent un précédent aussi regrettable qu’inefficace.»

LES ARGUMENTS

POUR Dans sa mise en œuvre de la volonté populaire exprimée en 2012 à 87%, le Conseil fédéral a voulu cadrer la pratique du jeu dans une loi, qui doit préserver une large part des bénéfices pour les collectivités publiques. Environ un milliard de francs sont affectés chaque année à l’AVS/AI et à des activités culturelles, sociales et sportives. Dans ce cadre, la réglementation du jeu à l’ère du Web a fait l’objet d’une mesure protectionniste pour que l’argent ne se perde pas dans des paradis fiscaux. Se défendant de pratiquer la censure, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga résume la position des sept Sages: «Internet, c’est un monde de libertés. Mais cela ne signifie pas que ce doit être une zone de non-droit.» Selon elle, il ne s’agit pas d’une censure dans la mesure où il n’est pas question «d’empêcher quelqu’un d’accéder à une information ou d’exprimer librement son opinion. Ces libertés-là ne seront aucunement restreintes.»

CONTRE En face, c’est le comité initié par les Jeunes des Verts, du PLR, des Vert’libéraux et de l’UDC qui ont lancé le référendum, soutenu au départ par des sociétés de jeux en ligne étrangères. Sur le fond, ils veulent défendre le principe fondamental du libre accès à Internet, craignant d’ouvrir une brèche pour d’autres domaines. «Notre crainte est légitime face à ce risque de précédent», affirme Kevin Morisod, coprésident des Jeunes Verts. Même s’ils admettent que le blocage des sites Internet étrangers est facilement contournable. Les jeunes libéraux dénoncent également une entrave à la liberté économique posée par une loi qui ne vise qu’à «protéger les acteurs du marché national». EconomieSuisse a d’ailleurs pris position contre la nouvelle mouture problématique du point de vue du libre-échange. À l’instar d’autres pays, les opposants proposent que les prestataires étrangers puissent obtenir des concessions, afin de réduire au maximum le marché noir et de protéger les joueurs. (Le Matin)