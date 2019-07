L'iPhone d'Apple reste le type de smartphone le plus répandu en Suisse, avec une part de marché de 40,8%, révèle lundi un sondage de moneyland.ch. Les appareils du sud-coréen Samsung suivent d'assez près, avec une pénétration de 35%.

Le comparateur indépendant sur internet moneyland.ch a interrogé 1500 personnes en Suisse. «Il est étonnant qu'Apple reste le premier fabricant de smartphones en Suisse. Notre sondage montre clairement qu'elle reste un 'pays Apple'», note dans le communiqué l'expert télécom de moneyland.ch Ralf Beyeler.

Derrière les deux leaders en Suisse, Huawei est utilisé par 8,8% des personnes questionnées, Nokia par 3,5% et Sony par 3,3%. Toutes les autres marques, telles Fairphone, HTC ou LG, arrivent à moins de 1,5%.

iPhone plus apprécié chez les femmes

Une petite différence apparaît entre les régions. En Suisse romande, l'iPhone (39,7% d'utilisateurs) et Samsung (37,9%) sont au coude-à-coude, alors que la marque d'Apple conserve une nette avance outre-Sarine.

D'une façon générale, l'iPhone reste plus apprécié par les femmes (44%) que par les hommes (37,4%). Et les jeunes restent très attachés à la marque américaine: 50,2% des 18 à 25 ans ont opté pour cette marque. Huawei est aussi surreprésenté chez les jeunes, tandis que Samsung est en tête chez les plus de 50 ans.

Interrogés sur leur degré de satisfaction concernant leur appareils, les sondés, sur une échelle de 1 à 10, accordent une note moyenne de 8,4 à Samsung et à Huawei et de 8,3 à l'iPhone. A l'échelle mondiale, Samsung est la marque la plus répandue. (ats/nxp)