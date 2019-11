Ce dimanche après-midi, la Suisse romande devrait connaître une situation venteuse, indique MétéoSuisse. Des rafales de vents entre de 70 et 90 km/heure sont attendues dans l'après-midi, notamment sur le bassin alémanique et le plateau romand avec localement, des pointes à plus de 100 km/h, sur les hauteurs du plateau. Sur les crêtes du Jura et les Préalpes, ces rafales pourraient atteindre de 100 à 130 kilomètres heure.

En France, environ 100'000 foyers étaient privés d'électricité ce dimanche matin dans le sud-ouest de la France, conséquence des fortes intempéries et des vents violents qui ont balayé la région, a indiqué le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité français Enedis.

Dans l'Hexagone, le vent soufflera violemment dimanche de l'Ouest au Massif central avec la première tempête de l'automne, en prévision de laquelle dix-sept départements ont été placés en vigilance orange, et une nouvelle vague de pluies balaiera encore le pays, prévoit Météo-France.

Deux autres départements ont été placés dimanche matin en vigilance «vent». Il s'agit des Alpes-Maritimes et de la Corse-du-Sud (2A). Ils s'ajoutent aux huit départements de l'arc atlantique déjà placés en vigilance orange (Charente, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne). La vigilance a été étendue vers le Massif Central à sept départements supplémentaires: Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Dordogne, Puy-de-Dôme et Haute-Vienne. La fin de la vigilance est prévue à 16h.

La dépression se décale assez rapidement vers l'est en cours de matinée de dimanche. Sur le littoral atlantique les vents resteront très forts, dans les terres ils perdront progressivement en intensité par l'ouest au fil des heures. Tramontane et vent d'un large secteur ouest forts se lèveront en Méditerranée.

