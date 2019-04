Elle l’a fait. Encore une fois. «Nous avons le plaisir de vous annoncer que Sophie Lavaud était au sommet de l’Annapurna 1 (8091 m) le 23 avril 2019 à 15 h 30, heure locale», peut-on lire sur la page Facebook de la Suissesse. Pas d’autres détails pour l’instant: l’alpiniste doit redescendre. Mais avec l’Annapurna «dompté», Sophie Lavaud a gravi son neuvième «8000».

Des détails de son ascension devraient rapidement être révélés. Pour l’instant, on peut seulement se replonger dans les publications de l’himalayiste. «Annapurna 1, face nord… Cette montagne est vraiment à la hauteur des récits! Quel monstre! Quelle beauté!» écrivait-elle par exemple le 7 avril dernier. Et d’ajouter, photo à l’appui, «cette masse de roche et de glace est à la fois majestueuse et terrifiante!»

Incroyable destin que celui de Sophie Lavaud, aujourd’hui 51 ans, qui a été gagnée par l'alpinisme relativement sur le tard. Plus rien ne semble pouvoir stopper la soif des cimes de la Franco-Suisse (Franco-Canado-Suissse, si on veut être complet) qui a grandi entre Lausanne et Chamonix.

«The 72 000 Lady»

Elle était déjà la première Suissesse à avoir atteint le sommet du K2 ou à avoir gravi 8 sommets de plus de 8000 mètres. Le neuvième est atteint. Comme il existe 14 «8000» sur notre planète, il n’en reste «plus que» 5. Le Dhaulagiri (8167 m), le Kangchenjunga (8586 m), le Lhotse (8516 m), le Nanga Parbat (8126 m) et le Gasherbrum I (8068 m), égrène «Le Dauphiné».

Ce vendredi, son site indique encore «The 64 000 Lady», comme 8 fois 8000. Il va falloir vite corriger ça en «The 72 000 Lady».

Si, demain ou après-demain Sophie Lavaud parvient à gravir les cinq géants restants, elle entrera définitivement dans la légende de la très haute montagne. Seules trois femmes ont accompli cet exploit dans l’histoire. Et un seul Suisse: Erhard Loretan. Mais jamais aucun Français. (Le Matin)