Sur les réseaux sociaux, les Romands se bidonnent en masse. Certains élus PLR ne comprennent pas bien pourquoi. D’autant que le nom du parti en allemand, FDP pour Freisinnig-Demokratische Partei, existe depuis des lustres. Reste qu’ils ne peuvent que constater le bad buzz engendré depuis que le PLR suisse a lancé sa campagne #TeamFDP: beaucoup ne peuvent s’empêcher d’y voir une équipe de fils de p…

Résultat, on ne compte plus les commentaires amusés ou ironiques. «Champions», «ça a fait ma semaine», «du G.É.N.I.E», «ça c’est des arguments de campagne transparents de la part du PLR» ou «teamFDP, proche de ses jeunes électeurs romands!» peut-on lire sur Twitter ou Facebook. On vous laisse apprécier d'autres réactions.

En Suisse, le hashtag pour les prochaines elections du parti de droite est #teamfdp et je trouve ça magnifique. — Yannick Rochat (@yrochat) 5 février 2019

#teamfdp c’est le hashtag de quel clash de rappeurs encore ? #TeamNarvalo — Fournier Tintin (@TintinFournier) 5 février 2019

Enorme ! Je pense que @PLR_Suisse va regretter de ne pas avoir un community manager romand (ou alors il n'a rien compris à la séance en #schwyzerdüütsch). #teamFDP @FDP_Liberalen https://t.co/H1b5iXJM4x — Valentin (@Longfield) 5 février 2019

La droite Suisse -> #TeamFdP

Eux au moins, ils annoncent la couleur ???????????? pic.twitter.com/uMK4T2Tmft — Piedminu (@Piedminu) 6 février 2019

Certaines personnalités s’en sont mêlées. Comme le socialiste vaudois Jean Christophe Schwaab, qui parle d’un «mégafail». Ou le spécialiste genevois de la communication Olivier Kennedy, qui commente: «Et voilà pourquoi la seule manière de faire des campagnes nationales sans passer pour des ploucs est peut-être d’avoir un partenaire qui connaît réellement la Suisse… (avec par exemple un bureau à Berne à Genève.)»

Un pin's bientôt collector

Face à ce déferlement, le PLR Suisse a fini par réagir: «Les Romands ne seront pas oubliés. Le visuel suisse alémanique a simplement été réalisé en premier. La campagne #TeamPLR sera lancée à l’occasion d’un workshop le 15 février», indique le parti libéral-radical dans «Le Temps»

Reste qu’en attendant, un des supports de campagne risque de devenir collector, si on en croit les messages de plusieurs internautes: le pin’s #teamFDP.

L’objet enthousiasme beaucoup: «Je veux ce pin’s, c’est pour offrir.» «C’est où qu’on peut passer commande des pin’s #teamFDP?» lit-on. Ou simplement: «j’en veux un j’en veux un j’en veux un». Quitte à décevoir, signalons cependant que le pin’s n’est pour l’instant pas proposé sur le shop en ligne du PLR…

Signalons encore que des médias français commencent à s'emparer du sujet. Et ce n'est probablement qu'un début. (Le Matin)