Pour répondre à la demande de la population, la Municipalité de Lausanne va procéder à l’aménagement d’une zone de baignade dans le Vieux-Port d’Ouchy. Elle pourrait voir le jour dès le permis de construire cantonal obtenu.

La Municipalité a prévu d’aménager rapidement une zone de baignade, explique-t-elle mercredi dans un communiqué. Située entre le premier pavillon des loueurs de bateaux sur la place du Port et le ponton de la Vierge du Lac, le secteur d’une surface d’environ 2000 m2 sera délimité par des bouées jaunes et ne sera pas surveillé.

L'installation d’une plate-forme adaptée aux personnes à mobilité réduite et équipée de garde-corps en garantira un accès sécurisé. Des zones distinctes de départ et d’arrivée pour les pédalos et les bateaux solaires et électriques sont également prévues. Cette zone de baignade s'ajoutera à celle de la Jetée de la Compagnie où la baignade sera légale et gratuite dans les mois qui viennent.

Mise à l'enquête

«On commence modestement. On créée un endroit où aller dans l'eau en sécurité et un deck de bois où ressortir. On verra par la suite quel est le succès de cet aménagement», a déclaré le municipal lausannois en charge du dossier Pierre-Antoine Hildbrand à Keystone-ATS.

Il est encore trop tôt pour avancer une date pour d'ouverture. L'exclusion des bateaux de la zone doit passer par une mise à l'enquête qui dépend d'une autorisation cantonale, explique-t-il.

Incertitudes liées à l'Helvétie

Depuis de nombreuses années, la population lausannoise émet de façon récurrente le souhait de pouvoir disposer de davantage de zones de baignade au bord du lac, rappelle le communiqué. Il y a eu des interventions des Verts qui n'ont pas abouti au Conseil communal, puis le postulat Carrel pour des bains d'hiver à Lausanne, déposé en 2017, va aussi dans ce sens.

L’incertitude liée au sort du bateau Helvétie, qui a accueilli temporairement le Musée olympique au quai de Belgique, ne permettait alors pas d'étudier la faisabilité d’un tel projet. En janvier 2018, dans l'éventualité du départ de ce bateau, la Municipalité a décidé d’ouvrir un compte d’attente lié à l'étude de la création de zones de baignade rendue possible par plusieurs facteurs.

Tout d'abord le projet de rénovation et d’agrandissement du port d'Ouchy, puis l’évacuation définitive de l’Helvétie ainsi que la remise de l’une des deux exploitations de location de pédalos ont donné à la Municipalité l’opportunité de repenser complètement l’aménagement des ports. Et de répondre dès lors favorablement à la demande du public.

De l'histoire ancienne

Les premiers bains d'Ouchy, devenus par la suite les «Bains Rochat» se situaient au même endroit. Construits en 1861, leur exploitation s'est achevée par leur destruction en 1897, en raison des travaux du nouveau quai inauguré en 1901. (ats/nxp)