Ce n’est pas la fête du Credit Suisse. Depuis hier, l’établissement bancaire se retrouve malgré lui au centre d’un procès hors norme (avec plus de vingt avocats) devant le Tribunal correctionnel de Genève: celui d’un ancien gestionnaire de la banque qui a détourné des dizaines de millions de francs. Parmi les victimes de cette mégaescroquerie, l’ex-premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili, dont les comptes ont été lestés de 150 millions de dollars…

Incarcéré à la prison de la Brenaz en exécution de peine anticipée, prévenu d’escroquerie, de faux dans les titres et de gestion déloyale aggravée, L., 54 ans, originaire de Guérande, en France, reconnaît la grande majorité des faits qui lui sont reprochés comme le mentionne son avocat, Me Simon Ntah. Pendant plus de cinq ans, à compter de 2007, cet ancien directeur de la société Yves Rocher pour la Russie, a falsifié des transferts et des contrats de prêts. Il a menti à ses clients – par écrit ou oralement – affirmant que les crédits sur leurs comptes étaient justifiés par des investissements effectués. Il a établi et adressé des relevés de fortune erronés ne mentionnant pas les pertes subies.

Enfin, il a déjoué le système de contrôle et de surveillance du Credit Suisse, notamment en faisant usage de comptes cachés pour faire transiter certains montants détournés. Son but? Cacher les pertes qu’il avait subies suite à la crise des subprimes de 2008. L. voulait conserver sa clientèle et le salaire qui allait avec. Entre 2007 et 2014, l’homme a gagné entre 570 000 fr. et 2 millions par an. Il a ainsi pu acheter plusieurs propriétés en Suisse et en Europe.

Pour le premier procureur Yves Bertossa, qui a effectué un travail de fourmi pour reconstituer toutes les transactions effectuées par le gestionnaire, «le Credit Suisse a fauté lourdement dans sa surveillance». Il n’empêche. Comme le magistrat doit le rappeler à certains des avocats, le procès qui s’est ouvert devant le Tribunal correctionnel de Genève n’est pas celui de l’établissement bancaire. Yves Bertossa fait part de son étonnement devant les parties plaignantes – une douzaine – qui n’ont pas remarqué que, en 2008, lors de la fameuse crise des subprimes, leur compte en banque n’affichait que 3% de pertes. «Les investisseurs un peu sérieux savaient tous qu’ils allaient perdre entre 20 et 40% de leur portefeuille», poursuit le premier procureur.

Des avocats des parties plaignantes ont bien tenté – en vain et pendant des heures – de faire reporter le procès, réclamant, pêle-mêle, un mandat d’amener contre l’ex-premier ministre géorgien absent au procès et une modification de l’acte d’accusation. Pas d’expérience bancaire

L., lui, a attendu son tour pour répondre aux questions du tribunal. Sans détour, il a expliqué d’une voix douce comment il avait été engagé au Credit Suisse en 2004, affecté comme gestionnaire au desk Russie-Ukraine-Asie, «sans expérience en matière bancaire». «J’avais un goût pour les marchés depuis l’âge de 20 ans», explique celui qui, pendant ses études à Lyon, a remporté le premier prix d’un concours de la BNP dans le cadre de la simulation d’un portefeuille boursier. Son atout de l’époque pour le Credit Suisse? Un bon carnet d’adresses, sans aucun doute du bagout et le fait de parler russe. Emprisonné depuis deux ans, l’homme a perdu 28 kilos en détention. Le procès se poursuit. (Le Matin)