Elle prend la pose sans crier gare

En Suisse romande, elle est inconnue. Mais Sara Bachmann a présenté en Suisse allemande l'émission télé «Sara machts» («Sara l'a fait») dans laquelle elle relevait des défis (sauter en parachute ou faire du bodypainting). La jeune femme aime aussi visiblement se faire prendre en photo dans des postures qu'elle juge sexy à en juger par son compte Instagram. L'une des dernières la montre avec un T-shirt pour seul vêtement apparent devant des voies de chemin de fer. Ce n'est pas tant le fait de se promener les fesses presque à l'air qui en a indigné certains, mais qu'elle le fasse trop près des rails. Les CFF non plus n'ont pas apprécié, rappelant qu'il était interdit et dangereux de se balader près des voies de chemin de fer. Une personnalité ne devrait pas montrer le mauvais exemple. Sara a répondu avec ce que «20 Minuten» dit être de l'humour: «Je n'étais pas sur les rails, mais à côté. Si ça met quiconque en danger de mort, je devrais arrêter de prendre le train». (Ou juste de prendre la pose). Mais tout est bien qui finit bien: dans cette histoire, le train n'est passé sur personne.

Sara tire sur son T-shirt et s'attire les foudres des CFF. Sara machts/Instagram

Michel Pralong

Encore un coup de la santé

Les patients en Suisse se montrent satisfaits de leur séjour à l'hôpital, selon un sondage publié ce mardi par l'Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et cliniques. C’est pas malin: ils vont vouloir y retourner!

Renaud Michiels

Une fillette qui ne manque pas de piquant

Dans une école maternelle de Seine-Maritime (F), une fillette de 4 ans a piqué vendredi huit de ses petits camarades avec une aiguille intra-musculaire, selon France 3. Comme on ne sait pas où elle s'était procurée la seringue, les enfants ont reçu un traitement préventif et l'aiguille a été envoyée à analyser. Les parents de la coupable, eux, savent maintenant que leur fille veut devenir infirmière.

Michel Pralong

Un peu de sérieux

Pour la sordide histoire du couple qui aurait tué (et découpé) 20 femmes, les autorités mexicaines ont inventé le bandeau le plus fin de l’histoire des bandeaux. C’est un filet! Que dis-je, c’est un filet? C’est un cheveu!

Rappelons que ce dispositif doit protéger l’identité des suspects par respect de la présomption d’innocence. Alors on a corrigé le tir.

C’est mieux. Mais par prudence on a aussi recadré l’image pour les anonymiser de manière plus robuste.

Et on l’a retournée.

Et on a modifié la couleur des cheveux.

Voilà. Quand une puissante maîtrise de Paint et un scrupuleux respect de la déontologie se rencontrent on obtient vraiment un travail sérieux.

Renaud Michiels

Saudi Airlines n'aime pas les jeux de mollets

Un homme voyageant de Jakarta à Istanbul en passant par Riyad s'est fait refouler à la porte d'embarquement de l'aéroport indonésien. Un membre du personnel de la Saudi Arabian Airlines lui a expliqué qu'il ne serait pas autorisé à monter dans l'avion en short. Une tenue jugée inappropriée par la compagnie saoudienne, même si le voyageur ne devait que faire une escale dans le pays. Ayant ses habits en soute, la compagnie n'en ayant pas à lui prêter, l'homme a réussi à embarquer en allant vite s'acheter un sarong. Quand on lui disait que, pour voyager, l'avion c'est plus court, il n'aurait pas dû penser que cela concernait les pantalons.

Michel Pralong

Y'a rien à voir? Alors allons-y en hélico

Depuis 1976, les Communes vaudoises de Mont-la-Ville, Montricher, Mollens, Ballens, L’Abbaye et Juriens mettent un bout de terrain à disposition de l’armée pour des exercices de tir. Sympa. L’armée, reconnaissante, a offert aux syndics de ces six communes un vol en hélico pour survoler ces lopins situés sur le Mont-Tendre. Sympa. Tout petit bémol, cependant: «les lieux concernés ne sont plus utilisés par l’armée depuis des années», révèle «24 heures»… Ce beau monde a donc survolé du rien qui ne sert à rien… De là à penser qu’ils jettent l’argent du contribuable par les fenêtres d’un Super Puma, il n’y a qu’un pas qu’on franchira aisément. Oui mais le secteur en question «sera très probablement utilisé à nouveau ces prochaines années», se défend l’organisateur de cet envoi en l’air, le commandant de la place d’armes de Bière Richard Weber. Qui précise: «l’autre possibilité était de nous y rendre à pied, mais cela aurait nécessité une journée entière de marche». Bref, tout fout le camp, et pas seulement le pognon par les fenêtres: la grande muette parle et l’armée est contre les marches.

Renaud Michiels

Redressons la situation!

Environ un homme sur cinq serait touché par des difficultés d'érection. Et cela n'a rien à voir avec le physique de leur partenaire (enfin, dans la majorité des cas). Pour beaucoup d'entre eux, les traitements contre l'impuissance ne fonctionnent pas. Mais cela pourrait changer car on vient de découvrir qu'un gène particulier serait en cause pour expliquer qu'on bande mou. Reste à trouver un traitement et ainsi, les personnes touchées pourront redresser la tête (entre autres). Car pour l'instant:

Michel Pralong

(Le Matin)