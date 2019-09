Bienvenue dans le monde à l’envers de la psychologie en politique. Beaucoup de candidats du PDC font une nouvelle campagne depuis deux jours, un peu malgré eux, en se désolidarisant de celle agressive de leur propre parti! Ce sont les vertueuses victimes des technocrates de la communication et de leur président.

En avant...

A l'UDC, certains candidats s’étaient aussi désolidarisés de l’affiche de la pomme attaquée par les vers aux couleurs des autres partis. Au bout du compte, tout le monde est gagnant, ceux qui soutiennent la campagne et ceux qui s'en désolidarisent. On attend désormais qu'au PLR, certains se distancient du slogan: «La Suisse veut avancer». Jugé trop plat, trop mou, en contradiction avec les valeurs du parti. Ils lui préfèrent «En avant la Suisse!» nettement plus dynamique.

A plusieurs bandes

Au PDC, celui qui porte le chapeau est le président Gerhard Pfister (PDC/ZG), qui est brocardé à son tour par le PLR avec pas mal d'humour. Pour le Zougois, c'est une victoire totale. Il peut dire à ses troupes: c’est une campagne à plusieurs bandes les amis, suivez le magicien... Il y a une semaine on ne parlait pas de nous. Machiavel se retourne et soupire dans sa tombe. L’important est de créer le chaos et d'en tirer profit de toutes les manières.

Somme presque nulle

Pendant ce temps, dans l'opinion, comme dans la nature, rien ne perd tout se transforme. Malgré toutes ses péripéties, ces indignations, ces coups de gueule et ces volte-face, dans un mois la campagne va se terminer par un jeu à somme presque nulle. Les lignes avancent et reculent. Hop! Comme avec l'équipe suisse de Suisse de foot, la partie finit souvent par un match nul honorable. Mais entre temps, on s'est bien bagarré.

Eric Felley