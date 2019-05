Il y a certains noms plus délicats à porter que d'autres, Hanus en fait certainement partie. Cela n'a pas empêché celle qui se prénomme Mélissa de faire une jolie percée en politique lors des dernières élections communales belges. Du coup, le parti socialiste l'a placée en tête de liste pour les fédérales. Bonne idée. Moins bonne en revanche celle de placer son affiche à côté de celle de l'un de ses colistiers, Nicolas Beaumont. Une collision de noms qui n'a pas échappé à un petit plaisantin, dont la photo a fait le buzz. Mais les deux politiciens ont montré leur sens de l'humour en allant poser eux-mêmes sur les lieux du crime de lèse-majesté, rapporte la «Dernière heure». On sait rire en Belgique.

Voilà deux candidats qui savent faire face. Photo Facebook/Mélissa Hanus

C’est de la bombe

«Chernobyl» est une «mini-série dont on ne sort pas indemne», titre la RTS. Après l’avoir vue on devient fluorescent? Renaud Michiels

Mais arrête!

Certains poissons sont victimes de surpêche. Pour les épargner, les restaurants du réseau Relais & Châteaux s’engagent et lancent l’opération «Poisson méconnu», nous dit «Le Parisien». Et donc vont privilégier le chinchard, le mulet noir, la solette, la bonite, le tacaud ou le congre. Qui ne doivent pas être ravis d'être boulottés à la place des collègues. Voilà qui s'appelle ne pas gagner à être méconnu. (MP)

Spoiling Bad

Attention, spoiler: dans l’ultime épisode de la saison finale de «Game of Thrones» personne ne fabrique de la méthamphétamine dans un désert du Nouveau-Mexique. (RM)

Écrasons les champignons

Depuis un an, à Genève, la vitesse maximale est fixée à 50 km/h sur deux avenues normalement limitées à 60. Le but était d’étudier l’impact sur le bruit. Le verdict est tombé aujourd’hui: c’est un échec, les émissions sonores n’ont pas baissé. Les deux routes vont donc repasser à 60 km/h. Mais on milite pour une limitation à, mettons, 180 km/h. Si ça se trouve le bruit des bolides ne sera pas plus élevé. Et on a la certitude qu’il sera plus court. (RM)

Un poids, c'est tout!

C'est du lourd! Depuis ce lundi, le kilo n'est plus défini par la masse du cylindre de platine et d'iridium conservé au Bureau international des poids et mesures en France, mais par un concept, la constante de Planck. Inutile non plus d'en faire des tonnes, personne ou presque ne va s'en apercevoir. Comme du reste les nouvelles définitions qui entrent aussi en vigueur aujourd'hui, celles de l'ampère, de la mole et du kelvin. Rappelons d'ailleurs pour cette dernière qu'il s'agit d'une mesure de chaleur et pas du prénom surabondant mal orthographié. (MP)

(Le Matin)