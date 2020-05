Quatre amis de Fully - Alain Léger, Alexandre Roduit, Dominique Delasoie et Grégory Carron - ont lancé une chaîne qui ne cesse de se ramifier depuis deux semaines. C'est le premier qui eu l'idée de créer une action de solidarité en période de confinement des caves:«Nous cherchions une solution concrète pour soutenir les vignerons, explique-t-il. Finalement, nous avons retenu ce système de chaîne basé sur l'amitié, pour mettre en avant ce sentiment qui nous unit autour d'un produit comme le vin.»

Plus de 700 bouteilles partagées

Comme dit l'adage, le meilleur des vins n'est pas le plus cher, mais celui qu'on partage... Le principe est simple: une personne offre une bouteille à trois autres personnes. A leur tour, celles-ci offrent trois bouteilles à trois autres personnes (ou davantage...). La première chaîne a été lancée le 1er mai. Elle en est déjà à sa septième étape et a touché quelques 200 personnes pour 710 bouteilles envoyées et reçues. Des crus valaisans, bien entendu.

Même Alain Berset

Le conseiller d'Etat Christophe Darbellay, le sociologue écrivain Gabriel Bender, le comédien Roland Vouilloz, l'animatrice Manuela Maury, le skieur Didier Défago, le patron du hockey suisse René Fasel ou encore l'ex-conseiller aux Etats Jean-René Fournier se sont greffés sur cette chaîne. Ce dernier a envoyé des bouteilles jusqu'à Moscou sur la table de l'ambassadeur Yves Rossier! Le nombre de personnalités qui en reçoivent ne cesse de grandir. Même le conseiller fédéral Alain Berset en a reçu une, mais on ne sait pas s'il a eu le temps de choisir les trois personnes qui doivent poursuivre la démarche.

Ouvrir de nouveaux horizons

«On demande aux gens de faire des vidéos, ajoute Alexandre Roduit, où ils expliquent les raisons de leur choix, mais ce n'est pas obligatoire». Ceux qui ne sont pas directement nominés peuvent lancer leur propre chaîne. Sept personnes ont ainsi ouvert de nouveaux horizons. Les instigateurs tentent aujourd'hui d'étendre le principe à d'autres entités que les seuls individus, telles des associations ou des sociétés. Ils ont créé un site Le vin de l'Amitié , où l'on peut suivre à la trace l'amitié se disséminer comme un nouveau virus, festif celui-ci.

Eric Felley