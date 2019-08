La chaleur est revenue pour ce premier samedi du mois d'août. Au Tessin, des températures allant jusqu'à 31 degrés ont été enregistrées, et à Sion, le thermomètre est grimpé jusqu'à 30,4 degrés.

Deux vagues de canicule ont déferlé sur la Suisse en juin et en juillet, et le mois d'août réserve aussi quelques surprises. Même si SRF Meteo ne s'attend pas à une nouvelle canicule, les Suisses vont suer dimanche et lundi surtout dans la vallée du Rhône, au bord du lac Léman et en plaine.

Au Tessin, une vague de chaleur a été signalée dès le 1er août avec 31 degrés à Locarno. Samedi, le nord du canton italophone a aussi été touché avec 31 degrés à Biasca. À Sion, le mercure a dépassé la barre des 30 degrés samedi. Dans cette ville, il faut remonter au 30 juillet pour retrouver une telle température. (ats/nxp)