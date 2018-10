Un fois de plus, à la veille de Noël, le club fermé des millionnaires se sera enrichi de 24 nouveaux membres. Pour tenter d’en faire partie, il suffit d’acquérir Millionnaires, le jeu de fin d’année de la Loterie Romande. Un superbe cadeau en perspective pour vous - ou à offrir - en vue des fêtes de fin d’année au prix de 100 francs.

«Attendu avec impatience chaque année par de nombreux fidèles joueurs, souligne Jean-Luc Moner-Banet, Directeur général de la Loterie Romande, le billet Millionnaires fait rimer tradition avec millions. En effet, chaque jour de l’Avent, il offre l’espoir de gagner un million.»

Édité en série limité, ce jeu offre plus de 47 millions de lots avec des gains qui démarrent à 20 francs jusqu’à la grosse timbale. Pour jouer, il suffit de gratter sous chacun des 24 chaussons de Noël du calendrier, la case correspondant à la date du jour, et de comparer le ou les symboles découvert(s) à ceux publiés le jour même sur le site www.24millionnaires.ch. L’autre solution pour connaître les résultats - une nouveauté - consiste à envoyer un SMS avec le mot «MILLIONNAIRES» au numéro gratuit 8080. Vous recevrez ainsi, quotidiennement, du 1-24 décembre, la liste des symboles gagnants du jour.

«Tous les billets sont gagnants!»

Ce n’est toujours pas tout. De format vertical, Millionnaires permet, en plus du calendrier de l’Avent, de réaliser d’autres gains appréciables en jouant au jeu 2. Au fur et à mesure que vous grattez les cases du jeu 1, repérez les symboles identiques dans le jeu 2. Si vous parvenez à obtenir une ligne entière, vous empochez entre 10 et 1000 francs. «Tentez votre chance, ajoute Jean-Luc Moner-Banet, et n’oubliez pas l’une des caractéristiques du jeu Millionnaires: tous les billets sont gagnants!» (Le Matin)