La Jeunesse socialiste suisse (JS Suisse) perd sa présidente. Tamara Funiciello a annoncé son départ pour août prochain lors de l'assemblée des délégués de la JS samedi à Aarau. Elle aura dirigé le parti durant trois ans.

Dans une interview au Blick et aux journaux de Tamedia, la Bernoise de 29 ans estime avoir atteint ses objectifs. L'initiative populaire dite des 99% pour taxer le 1% des plus grosses fortunes a été déposée. Et le JS siège dans plusieurs parlements cantonaux.

L'indignation restera son moteur en politique notamment pour la cause des femmes, promet-elle. Elle brigue d'ailleurs un siège au Conseil national pour le canton de Berne. Les attaques dont elle a été l'objet n'ont pas joué de rôle dans sa démission. Elle avait été insultée pour avoir qualifié une chanson de sexiste.

(ats/nxp)