Lors des répétitions, le quatuor pop Abba et la môme Edith Piaf n'ont pas fait tomber la balustrade de la scène installée à la Halle des Expositions de Delémont (JU). Le contraire aurait été surprenant car ce n'étaient que des hologrammes!

Une semaine auparavant, la rupture de cette même balustrade avait fait six blessés. Depuis, le directeur de la chorale Evoca a retrouvé l'entier de ses troupes, excepté un octogénaire fortement contusionné.

À l'affiche

La chanteuse Jessanna Némitz, la pianiste Véronique Piller, l'ensemble vocal Evoca et l'ensemble de cuivres jurassien «ECJ» présentent dès ce vendredi un spectacle qui mêle deux univers: celui d'Edith Piaf et du groupe Abba.

Les concerts prévus à Delémont les 18, 19, 20 janvier prochains et à Moudon les 23 et 27 janvier sont tous maintenus. Et à voir la vidéo ci-dessus, le cœur y est! (Le Matin)