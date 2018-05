Pour lutter contre les maladies transmises par le sol dans les cultures maraîchères, les spécialistes d’Agroscope viennent de mettre au point des mesures novatrices. Non chimiques, elles ont l’avantage d’être respectueuses de l’environnement. Après un test sur une période de trois ans, les scientifiques s’apprêtent à relayer les technique au niveau national. Le point avec Matthias Lutz, collaborateur scientifique à Agroscope.

Quelles sont ces mesures et en quoi sont-elles novatrices?

Ce qui est novateur c’est la combinaison de trois méthodes. À savoir: l’utilisation de micro-organismes utiles, celle d’engrais organiques et la culture en buttes.

Quels sont ces micro-organismes utiles?

Ce sont des champignons et bactéries, appelés antagonistes qui ont la caractéristique de combattre directement les agents pathogènes. Ils sont maintenant utilisés de manière ciblée pour protéger les plantes.

À quoi servent les engrais organiques?

Ces engrais contiennent de la cellulose et de la chitine. Ils nourrissent les micro-organismes antagonistes, augmentent et stabilisent leurs effets.

À quoi sert la culture en buttes?

Les cultures sur des buttes (de 15 cm environ) permettent une meilleure aération et un sol plus sec. Elles rendent les conditions environnementales défavorables aux champignons ravageurs tandis qu’elles offrent une meilleure condition de vie aux antagonistes naturels.

Est-il urgent d’appliquer ces méthodes?

Les maladies transmises par le sol sont très difficiles à maîtriser. Dans la production maraîchère suisse, elles sont régulièrement responsables de lourdes pertes et ce, de plus en plus souvent. Ces maladies sont causées par des champignons nuisibles qui survivent dans le sol et attaquent les racines de leurs plantes hôtes.

Qu'utilise-t-on actuellement pour lutter contre ces maladies?

Les producteurs utilisent la biofumigation ou la stérilisation du sol par exemple. Quelques producteurs ont recours aux micro-organismes mais cela ne fonctionne pas à chaque fois car ce qui est efficace c’est la combinaison des mesures précitées. (Le Matin)