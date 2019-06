Les sacs plastique à usage unique sont toujours moins demandés. Leur consommation a chuté de plus de 86% en deux ans, ont annoncé mercredi la Swiss Retail Federation et la CI commerce de détail suisse.

Alors que près de 418 millions de sacs étaient vendus aux caisses des détaillants en 2016, ce chiffre est tombé à 66 millions en 2017 et à 56,5 millions l'an dernier. «L'objectif de réduction initial a donc déjà été largement dépassé», se félicitent les deux associations dans un communiqué commun.

Plus de 30 entreprises

En octobre 2016, la Swiss Retail Federation et la CI commerce de détail suisse ont signé la «convention de branche visant à diminuer la consommation de sacs en plastique jetables». A ce jour, plus de 30 entreprises du commerce de détail alimentaire y ont adhéré.

La branche avait signé cette convention pour éviter l'interdiction pure et simple réclamée par la motion «Halte à la pollution des sacs plastiques» et proposer en échange une voie «pragmatique et conviviale», plutôt que de recourir à l'interdiction.

Plus de sacs gratuits

L'accord précise qu'aucun sac plastique jetable gratuit n'est plus remis aux caisses des magasins depuis le début 2018. Les clients doivent désormais les payer cinq centimes pièce.

«Les chiffres encourageants» publiés mercredi «montrent que la décision de la Confédération d'éviter les interventions disproportionnées était la bonne et que les initiatives volontaires de la branche peuvent se révéler plus efficaces», soulignent les deux associations. La distribution de sacs plastique à usage unique doit diminuer encore de quelque 70 à 80 pour cent d'ici 2025. (ats/nxp)