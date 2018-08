Pour le porte-parole de la Migros,Tristan Cerf, l'acceptation de l'initiative pour des aliments équitables créerait «une énorme charge administrative et elle aurait pour effet de cloisonner le marché et d’augmenter les prix. Avec sa promesse sur le bien-être des animaux, Migros prouve que des mesures volontaires du secteur privé aboutissent déjà à de bons résultats».

Le plus grand détaillant de Suisse ne veut pas non plus entendre parler de souveraineté alimentaire: «Migros s’est toujours engagée pour l’ouverture des marchés. Les initiants refusent systématiquement les accords commerciaux, ce qui est totalement dépassé dans le monde interconnecté d’aujourd’hui. Dans ces conditions, vouloir construire un bouclier de protection tout autour de la Suisse est contre-productif.»

Le géant orange s'engage financièrement dans la campagne au sein de la Communauté d’intérêt du commerce de détail Suisse, qu'elle partage avec Denner, Manor et Coop. La porte-parole de Coop, Andrea Bergmann, s'inquiète: «Pour les consommateurs, la mise en œuvre des initiatives signifie une augmentation des prix, une restriction de la variété des assortiments et une réduction de l'offre.»

Ce lundi, à quatre semaines du vote, c'est aussi l'Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort (ASSAF) qui entend peser de tout son poids pour faire inverser les sondages qui donnaient jusqu'ici 75 % de personnes favorables aux initiatives. L'ASSAF regroupe les plus grands acteurs de la branche en Suisse: Swissbeef, SwissTabac, AGORA, la Fenaco, Schenk SA, etc. Ses membres emploient environ 160 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 16 milliards.

Pour la faîtière des faîtières: «Ces initiatives n’apportent pas de solutions concrètes pour le secteur agroalimentaire suisse. Avec de nouvelles réglementations, les prix des denrées alimentaires vendues en Suisse vont augmenter. Ceci contribuera activement à encourager le tourisme alimentaire. Une perte de places de travail en Suisse sera la conséquence».

L'ASSAF relève qu'en septembre 2017, le peuple a accepté avec une majorité de presque 80% l’article constitutionnel sur la sécurité alimentaire. Elle estime donc que ces deux nouvelles initiatives populaires sont superflues. (Le Matin)