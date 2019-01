La barrière de rösti est-elle aussi celle du petit pain? Le «Röstigraben» est-elle un «Brötligraben»? À vérifier avec les magasins Äss-Bar, désireux d'implanter en Suisse romande un concept qui fonctionne en Suisse alémanique: vendre à moindre prix le pain de la veille récolté dans les boulangeries.

Un lundi matin à Bienne, le pain et la pâtisserie sont à 2 francs. Idem pour les gâteau des rois invendus le dimanche 6 janvier, avec leur fève et leur couronne! «On en a récolté cinq», rapporte la gérante de l'enseigne biennoise, Jennifer König. Vu le faible nombre de fournisseurs ouverts le dimanche, «tout part le lundi», affirme Jennifer König.

Par vagues

Des étudiants passent à la pause de 10 heures: «La clientèle vient par vagues», constate Jennifer König. De la quantité de pain vendue depuis l'ouverture du magasin, la gérante en a fait un concours à Noël: de septembre à novembre, ce sont 3'875 caisses de pain qui ont été sauvées.

Le pain de la veille qui n'est pas vendu le lendemain part dans des structures d'entraide comme la cuisine populaire ou l'association antigaspi Robin Food. Il y a aussi la panure moulue... en pédalant et le rebut qui sert à alimenter des animaux ou du biogaz.

Neuf filiales

Äss-Bar est un concept né à Zurich en 2013, dans un pays où selon le WWF, 43% du pain fabriqué est jeté. Avec neuf filiales dans des villes alémaniques ou bilingues, l'enseigne aux prix cassés s'apprête à faire le grand saut dans l'arc lémanique.

«Il existe un fossé énorme entre les habitudes alimentaires germaniques et les nôtres. Ici, on cherche davantage la qualité et la fraîcheur, on aime le pain quand il est croustillant«, expliquait le 28 décembre dernier Stéphane Mercuri, président de la Société des artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs vaudois.

200 clients

À Bienne, ville francophone à 42%, Äss-Bar dénombre 200 clients par jour pour 13 fournisseurs. Bilan: 25 tonnes de nourriture récupérées et écoulées en six mois.

Fribourg, sept tonnes de nourriture ont été récupérées en un an. Les boulangeries partenaires qui fournissent Äss-Bar touchent une participation au chiffre d'affaires. (Le Matin)