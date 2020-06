Après un bond en avril, le taux de chômage a encore légèrement accéléré en Suisse en mai, passant à 3,4% contre 3,3% le mois précédent, a annoncé mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Ce niveau n'avait plus été atteint depuis février 2017.

Le taux de chômage non corrigé des variations saisonnières dévoilé par les services du conseiller fédéral Guy Parmelin s'est inscrit dans le bas de la fourchette des prévisions. Les économistes interrogés par AWP tablaient sur une valeur entre 3,4% et 3,8%.

Corrigé des variations saisonnières, le taux de chômage s'est affiché à 3,4% en mai, contre 3,1% le mois précédent. Les économistes avaient anticipé une valeur entre 3,5% et 3,7%.

En chiffres absolus, le nombre de personnes sans emploi inscrites auprès d'un office de placement régional (ORP) a bondi de 53,9% sur un an ou 54'628 personnes à 155'998, a précisé le Seco. Au regard du mois précédent, la progression s'est inscrite à 1,7%, soit 2585 chômeurs supplémentaires.

Jeunes plus touchés

Selon les catégories d'âge, le chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) a augmenté de 567 personnes ( 3,3%) à 17'758. Par rapport au même mois de l'année précédente, il a bondi de 7709 personnes ( 76,7%).

Dans la classe d'âge des 50-64 ans, le nombre des chômeurs de 50-64 ans a augmenté de 654 personnes ( 1,6%) à 40'890. En variation annuelle, l'augmentation s'est chiffrée à 11'811 personnes ( 40,6%).

Fin mai, l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits recensait 232'982 personnes, soit 1'786 de plus que 30 jours auparavant et 56'854 ( 32,3%) de plus qu'en mai 2019.

Le Seco a également apporté des précisions sur le chômage partiel en mars, premier mois touché par la crise sanitaire. Sur le mois sous revue, les réductions de l'horaire de travail ont touché 782'436 personnes, soit 778'388 de plus que le mois précédent.

Le nombre d'entreprises ayant eu recours à de telles mesures a augmenté de 97'205 unités, passant à 97'432. L'année précédente à la même époque, le chômage partiel avait sévi dans 66 firmes, touchant 706 personnes. (ats/Le Matin)