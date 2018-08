Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a augmenté de 1,6% en 2017. La hausse est identique à celle observée un an plus tôt, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans ses premières estimations dévoilées mardi. Les résultats de 2015 et 2016 ont été corrigés à la hausse de respectivement 10 et 30 points de base à 1,3% et 1,6%.

La croissance s'inscrit «dans un environnement contrasté caractérisé par un ralentissement marqué de la contribution du commerce extérieur et une forte croissance des investissements en biens d'équipement», note toutefois l'OFS. Le solde de la balance commerciale a augmenté de 5,4%, après 12,1% en 2016.

Le ralentissement est à mettre sur le compte de la détérioration du solde de la balance des services (-2,5%) consécutive à une accélération plus marquée des importations ( 1,6%) que des exportations ( 0,7%), notamment dans la recherche et le développement, ainsi que dans les services d'informatique et d'information.

Les investissements augmentent

L'évolution du solde de la balance des biens ( 9,4%) a également connu une décélération par rapport à l'année dernière ( 10,4%) et ce malgré des exportations ( 6,2%) plus dynamiques que les importations ( 5,3%), une dynamique imputable en grande partie aux industries chimique et pharmaceutique.

Pour la quatrième année consécutive, les investissements ont augmenté de manière soutenue ( 3,3%). Ceux en biens d'équipement ( 4,5%) ont bénéficié notamment de «la relocalisation en Suisse d'une unité active dans la recherche appartenant à une multinationale résidente», soulignent les statisticiens fédéraux.

De leur côté, les dépenses de consommation finale des ménages et des institutions sans but lucratif ont progressé de 1,1%, après 1,5% en 2016. Selon l'OFS, le climat de consommation est demeuré globalement stable l'année dernière, mais l'optimisme des ménages ne se reflète que partiellement dans les chiffres, du fait du léger ralentissement de la croissance de la population résidente. (ats/nxp)