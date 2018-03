Marie-France Martin, cheffe de cuisine, 25 ans, Vaulruz (FR)



Quand on écoute Marie-France Martin parler avec assurance et passion de son métier de cheffe de cuisine, on imagine un parcours né d’une vocation. En fait, c’est plutôt d’un loisir familial. «Après l’école obligatoire, mon papa m’a dit que je devais choisir un métier. Je savais que les études, ça n’était pas fait pour moi. Comme j’aimais bien cuisiner avec ma mère à la maison, je me suis dit que j’allais faire un stage dans un restaurant. Après cette première expérience, j’ai tout de suite su que c’était ça.»

Un apprentissage dans un établissement d’Estavayer-le-Lac (FR) et un emploi dans un semi-gastro, en Allemagne, confortent la jeune femme dans ce choix. Malgré les horaires compliqués et un milieu encore souvent un peu macho. «Ma mère m’a dit que je n’y arriverais pas. Je pense lui avoir prouvé le contraire.» En effet, à son retour en Suisse, Marie-France Martin se voit confier les fourneaux de l’Hôtel du Manoir, à Vaulruz (FR).

«Avant moi, il y avait eu d’autres femmes comme cheffe de cuisine, donc ça n’était pas un obstacle pour mon patron. Mais. les premiers mois, j’ai dû faire mes preuves.» Par rapport à son employeur, mais aussi à ses collaborateurs. Pas évident de s’imposer quand on est une jeune femme cheffe de cuisine de 21 ans. Sous ses ordres, des employées féminines. Un atout? «Je ne crois pas que cela soit plus difficile de s’imposer avec des hommes qu’avec des femmes. L’important, c’est la motivation des gens. Et qu’ils comprennent qui est le chef.»

Une belle assurance qui a permis à la jeune passionnée de mettre petit à petit sa touche dans la carte du restaurant familial. «Je fais le plus de choses possible maison, comme les tagliatelles ou les cordons-bleus, par exemple. Et on veille à suivre les saisons et à privilégier les produits locaux.» Si les clients sont parfois surpris de voir une aussi jeune femme aux fourneaux, elle entretient d’excellents rapports avec eux. À part quelques petits préjugés qui ont la vie dure.

«Quand je suis en congé, mon patron est en cuisine. Mais je fais toutes les préparations, comme les pesées de viande par exemple. Malgré cela, des clients ont toujours l’impression que leur filet de bœuf est plus gros quand je ne suis pas là, même si c’est moi qui l’ai coupé!» Heureuse de sa situation, Marie-France Martin ne se voit pas forcément dans un autre style de cuisine. «Avant mon apprentissage, j’ai eu la chance de faire un stage chez Pierrot Ayer (ndlr: 18 points au Gault&Millau, à Fribourg) . Il m’a vraiment encouragée. C’est le premier à avoir dit à mon papa qu’il pouvait être fier de moi. Je l’admire beaucoup ainsi que la cuisine gastronomique, mais je me sens pour l’instant plus à l’aise dans une cuisine traditionnelle que j’assume totalement. J’adore mon travail. C’est l’amour de ma vie.» (Le Matin)