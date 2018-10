La «cuisinière de l'année 2019» du Gault&Millau Suisse s'appelle Marie Robert, du Café Suisse, à Bex (VD). Elle obtient 16 points sur 20, soit deux de plus que l'année passée. A tout juste 30 ans, «elle fait des merveilles de créativité stylée» dans un cadre simple et modeste, a déclaré vendredi Urs Heller, rédacteur en chef du GaultMillau Suisse, lors d'une conférence de presse à Zurich.

Heiko Nieder, du Dolder Grand à Zurich, est le «cuisinier de l'année 2019». Le guide lui décerne 19 points sur 20. «Depuis dix ans, Heiko Nieder nous enthousiasme, nous stimule, nous épate et, parfois, nous bouscule». Le guide n'a donc pas voulu lui refuser plus longtemps «la consécration qu'il mérite».

Le «cuisinier de l'année» bénéficie avec sa jeune brigade «de conditions optimales» au Dolder Grand. Après dix ans de carrière, il ne donne «aucun signe d'essoufflement», souligne GaultMillau.

Heiko Nieder est le septième chef suisse à recevoir la note 19. Le cuisinier du Dolder Grand rejoint Franck Giovannini (Crissier/VD), Bernard Ravet (Vufflens-le-Château/VD), Didier de Courten (Sierre/VS), Philippe Chevrier (Satigny/GE), Andreas Caminada (Fürstenau/GR) et Peter Knogl (Bâle).

Quatre «découvertes de l'année»

Avec 18 points, les «promus de l'année» sont Sebastian Zier et Moses Ceylan, du restaurant Einstein à St-Gall, Walter Klose, au Gupf à Rehetobel (AR), Mattias Roock, du Castello del Sole à Ascona (TI), et Martin Göschel, du restaurant Sommet, à Gstaad (BE). Armel Bedouet, de L'Aparté au Royal Manotel à Genève, se voit gratifier de 17 points.

Quatre chefs reçoivent le titre de «découverte de l'année 2019». Les trois premiers sont installés en Suisse alémanique et sont crédités de 16 points sur 20: Pascal Steffen, du Roots à Bâle, Jeroen Achtien, en été au Vitznauerhof à Vitznau (LU) et en hiver au Waldhotel à Davos (GR), et Marco Campanella, de l'Eden Roc à Ascona (TI).

Le quatrième est installé en Suisse romande et il obtient 15 points. Il s'agit du Belge Bert De Rycker, du restaurant Le Rawyl à Randogne (VS).

Le «sommelier de l'année 2019» est une sommelière. Anna Junge travaille au Schloss Schauenstein à Fürstenau (GR), dont le chef est Andreas Caminada. Le «pâtissier de l'année 2019» est Sébastien Quazzola, du restaurant Le Richemond à Genève. L'«hôtel de l'année 2019» est le Bürgenstock Resort Lake Lucerne. (ats/nxp)